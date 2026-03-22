民眾要一再舉證自清 北市文化局查緝黃牛 挨批擾民

文化部設立黃牛檢舉專區，由在地文化局及警局偵辦調查。圖／聯合報系資料照片

北市府成立專案小組查緝黃牛，一年多來已罰二○四件，裁罰總金額近四千萬元，但許多民眾反映被檢舉是黃牛，須多次舉證自清，一案多查、民怨頻傳。議員要求文化局改善稽查品質，文化局說，調查程序較繁複，但會給民眾陳述機會，確保調查公正性。

民眾在網路上發文指出，藝人周杰倫前年在台北大巨蛋開演唱會時，自己買了四張門票，不料看完演唱會沒多久，收到北市文化局通知，說遭檢舉販售黃牛票四張，並且要求附上票根及現場照片，以證明是本人，民眾同年十二月十九日提供配偶與四張票的合照，以及同行者三人的合照等證明自清。

事隔近兩年，民眾指出，文化局近日來函，要求提供臉書、Instagram、Threads帳號含暱稱的「截圖」。

民眾不解致電給文化局，對方回應，原本資料後只能證明是自用，但不代表沒販售。民眾無奈問，到底還要提供多少資料？對方才說，再詢問一下承辦人員。

民眾坦言，來回舉證過程非常惱人，而發文一出，也有不少民眾表示曾遇到類似狀況，質疑真正的黃牛不抓，淪為「抓小放大」。

文化局回應，該案是由檢舉人透過文化部「黃牛檢舉專區」提出檢舉，檢舉案件成立須檢附獲得藝文表演票券資訊的來源，像是二手票券平台、社群網站等、藝文表演票券相關資訊，包含名稱、時間、場館、座位區及座位號碼、搖滾區及入場序號、票券標號或流水號等。

文化局說，依「文化創意產業發展法」第十條之一及相關規定，辦理此類案件須審慎進行，並兼顧民眾權益及藝文市場秩序。由於案件多涉及網路平台販售，調查內容包含票券資訊、票券買受人、被檢舉人及相關佐證資料等，程序較為繁複。

議員林延鳳認為，倘若民眾真的是自己買票去聽，能提供購票來源證明，但沒發社群媒體的照片，難道也要認定有賣票嫌疑而遭裁罰？豈不是變相要求民眾看演唱會一定要發社群照片來自保？

議員陳宥丞建議，文化局應針對通案檢討稽查品質，黃牛多屬系統性、集團性犯案，從源頭管制和成立交換平台，會是許多歌迷球迷的期待。