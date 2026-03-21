男開車經酒測管制站…後座乘客未繫安全帶挨罰 法官這理由撤單

黃姓男子前年底開車經國道5號宜蘭段酒測管制站，遭警察攔查，發現後座乘客未繫安全帶而挨罰3000元，他反控員警任意盤查後座乘客，也主張當時乘客有繫安全帶，法官勘驗採證照片，可見乘客右胸前有白色條狀色塊與安全帶走向相符，無法完全排除其可能性，撤銷原處分。

黃主張，員警以酒測為由攔停，他配合完酒測後，再任意盤查後座乘客，顯無正當理由，影響人民行動自由及隱私權甚鉅。他強調，當時後座乘客有繫安全帶，而裁處單位未能提供車輛自行駛中至完全靜止後，後座乘客均未繫安全帶的完整連續錄影畫面。

台南市交通局認為，黃經警察機關依警職法規定設置的酒測檢定管制站，遭員警攔查，即有停車接受稽查的義務，與個別臨檢不同，員警無須判斷駕駛駕車於行經檢定處所時，是否已發生危害或依客觀合理判斷易生危害。

交通局表示，經檢視採證影像，可見右後座乘客胸前並無明顯右上肩至左下腹安全帶斜痕橫越通過，足見其未繫安全帶，也無解除安全帶動作。且以一般執勤員警專業訓練而言，對其觀察遠較一般人更為專注，自無誤判可能。

高雄高等行政法院地方庭指出，國道九隊於該時間、地點設有執行取締酒後駕車及危險駕車專案勤務管制站，有相關專案工作勤務部署表、照片可稽，員警攔停行經管制站車輛查證身分，以後座乘客未繫安全帶為由加以盤查，並不違法。

法官當庭勘驗採證影像，勘驗結果可見員警持手電筒查看後座乘客，因手電筒照射反光，未能清楚辨識後座乘客是否有繫安全帶。經勘驗採證照片，可見車輛後座乘客右胸前有一條右上往左下白色條狀色塊，雖未能清楚辨識後座乘客是否有繫安全帶，而該白色條狀色塊走向與一般右後座乘客所繫安全帶走向相符。

法官表示，黃主張當時後座乘客有繫安全帶，並無法完全排除其可能性。同時，該局未能再提出其他證據證明後座乘客確有未繫安全帶，逕為裁罰並不恰當。