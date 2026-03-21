快訊

京華城案26日一審宣判 柯文哲：法官判這案子困難、都沒證據

「品木宣言」宣布全台撤櫃！官方曝最後營業日：感謝一路支持

健身教練服用非法「增肌神藥」喪失性功能 還有人失去生育能力

聽新聞
0:00 / 0:00

京華城案26日一審宣判 柯文哲神情輕鬆：法官判案子困難、都沒證據

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

台北地院審理京華城開發案及政治獻金，民眾黨前主席柯文哲將在3月26日迎來一審宣判，他今天現身嘉義市徒步掃街，為黨籍嘉義市長張啓楷拉抬聲勢，柯文哲神情輕鬆坦言，要判這個案子相當困難，都沒證據，另也希望推進藍白合，初選階段不會禁止黨籍成員互相站台。

柯文哲說，其實這對法官而言，也是個壓力，因為都沒有證據，要判這個案子相當困難，這件事不應該搞成這樣，再看看吧，希望台灣司法可以越來越好。面對中油煉製事業部前執行長徐漢棄保潛逃，柯強調，他不會棄保潛逃，就算要跑也不會說要去參加兒子畢業典禮，要找理由也要找好一點。

張啓楷說，大家心都懸在326宣判，從開庭到現在，就連檢察官傳喚的證人都推翻檢察官的講法，相信司法是講究證據的，期待326還給柯文哲一個清白，即便宣判日期迫在眉睫，但柯文哲仍現身嘉義為他助選，從火車站走到二通，吸引許多人拍照，讓他覺得非常感謝。

選戰布局方面，張啟楷指出，藍白合早已定調「共推最強候選人」，目前已進入實質操作階段，雙方將各自推薦民調公司，預計下周三就會討論出民調方法，力拚在3月底前完成整合。他強調，這不是競爭，而是合作，「整個過程會是一個融合，而不是對立」。

柯文哲表示，藍白合在初選階段「不會禁止」兩黨成員互相站台，他認為如果在初選階段，雙方就已經壁壘分明、打得太凶，以後整合會面臨更大困難，要把心態放寬，合作本來就需要磨合，這次選戰時程比較好，藍白合有較長時間推進，會逐條解決可能問題。

民眾黨前主席柯文哲今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷助選，吸引許多人拍照簽名。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷助選，吸引許多人拍照簽名。記者黃于凡／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷助選，吸引許多人拍照簽名。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷助選，吸引許多人拍照簽名。記者黃于凡／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷助選，初選階段不會禁止藍白成員互相站台。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷助選，初選階段不會禁止藍白成員互相站台。記者黃于凡／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷助選，吸引許多人拍照簽名。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷助選，吸引許多人拍照簽名。記者黃于凡／攝影

民眾黨 嘉義 京華城 柯文哲 張啓楷 藍白合

延伸閱讀

柯文哲涉京華城案宣判前 沈慶京、李文宗再科技監控境管8個月

2026危機 柯文哲：彰化、宜蘭、竹縣恐變綠地

藍白協議「聯合治理」 協商縣市都適用

前法院院長李伯道六度性騷女部屬...職務法庭3/26宣判 與柯文哲同一天

相關新聞

台南兄弟挺繼母收養曝生母離譜行徑 他指親子關係難切八段：唯一成功方式

台南一對兄弟從小父母離異，感念繼母十多年來將他們拉拔長大，去年父親過世，繼母向法院聲請收養，但生母反對。兄弟開庭時陳述，生母離家時帶走財產，在他們國中時頻繁討錢、還把兩人名字寫錯，反而繼母視如己出、沒有再生育，「我們也想要以後可以照顧扶養她，不然她就沒有其他的依靠」，法院准許繼母收養。律師林智群在臉書表示，這個一定有去問過律師。

黑吃黑！假警察搶外籍車手150萬面交詐款 3男依結夥搶奪判刑

一名馬來西亞籍江姓車手，去年元月獲面交得款150萬元詐欺贓款，卻遭黃、梁及聶姓等3名男子掌握行蹤，假冒警察當街攔下並搶走現金，彰化地院近日審結，將黃男3人依結夥搶奪罪，分別判處3年2月至2年8月不等有期徒刑。

京華城案26日一審宣判 柯文哲神情輕鬆：法官判案子困難、都沒證據

台北地院審理京華城開發案及政治獻金，民眾黨前主席柯文哲將在3月26日迎來一審宣判，他今天現身嘉義市徒步掃街，為黨籍嘉義市長張啓楷拉抬聲勢，柯文哲神情輕鬆坦言，要判這個案子相當困難，都沒證據，另也希望推進藍白合，初選階段不會禁止黨籍成員互相站台。

6旬翁闖牙醫診所行竊 假裝「借廁所」仍被清潔工識破報警

有竊盜、毒品前科的61歲劉姓慣竊，日前潛入台北市中正區一家牙醫診所企圖行竊，劉男破壞鐵捲門後入內，以為神不知鬼不覺，不料撞見入內打掃的清潔人員，劉男當下未逃跑，還一臉淡定坐在診所沙發上，佯稱是內急「進來借廁所」，但仍被機警的清潔工識破報警。警方到場，在劉男身上搜出作案工具，當場上銬送辦。

涉用親友人頭詐千萬助理費！李傅中武500萬交保 限制出境出海

調查局台北市調查處接獲情資，指北市議員李傅中武長期以親友當人頭助理，15年來詐領助理費高達上千萬元，昨天搜索約談7名被告到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依貪汙罪命李傅中武500 萬交保、限制出境出海。

生母離家多年阻收養 2兄弟護繼母反控「連我們的名字都會寫錯」

台南有對兄弟年幼時母親即離家，父親與繼母結婚10多年對其照顧無微不至，去年初父親過世，繼母向法院聲請收養而遭母親反對，兄弟陳述母親回來就是要錢，連他們的名字都會寫錯，法官認母親未盡保護照顧之責，繼母長年承擔母職且情同母子，收養符合必要性與正當性應予認可。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。