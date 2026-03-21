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京華城案26日一審宣判 柯文哲神情輕鬆：法官判案子困難、都沒證據
台北地院審理京華城開發案及政治獻金，民眾黨前主席柯文哲將在3月26日迎來一審宣判，他今天現身嘉義市徒步掃街，為黨籍嘉義市長張啓楷拉抬聲勢，柯文哲神情輕鬆坦言，要判這個案子相當困難，都沒證據，另也希望推進藍白合，初選階段不會禁止黨籍成員互相站台。
柯文哲說，其實這對法官而言，也是個壓力，因為都沒有證據，要判這個案子相當困難，這件事不應該搞成這樣，再看看吧，希望台灣司法可以越來越好。面對中油煉製事業部前執行長徐漢棄保潛逃，柯強調，他不會棄保潛逃，就算要跑也不會說要去參加兒子畢業典禮，要找理由也要找好一點。
張啓楷說，大家心都懸在326宣判，從開庭到現在，就連檢察官傳喚的證人都推翻檢察官的講法，相信司法是講究證據的，期待326還給柯文哲一個清白，即便宣判日期迫在眉睫，但柯文哲仍現身嘉義為他助選，從火車站走到二通，吸引許多人拍照，讓他覺得非常感謝。
選戰布局方面，張啟楷指出，藍白合早已定調「共推最強候選人」，目前已進入實質操作階段，雙方將各自推薦民調公司，預計下周三就會討論出民調方法，力拚在3月底前完成整合。他強調，這不是競爭，而是合作，「整個過程會是一個融合，而不是對立」。
柯文哲表示，藍白合在初選階段「不會禁止」兩黨成員互相站台，他認為如果在初選階段，雙方就已經壁壘分明、打得太凶，以後整合會面臨更大困難，要把心態放寬，合作本來就需要磨合，這次選戰時程比較好，藍白合有較長時間推進，會逐條解決可能問題。
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