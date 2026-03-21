京華城案26日一審宣判 柯文哲神情輕鬆：法官判案子困難、都沒證據

台北地院審理京華城開發案及政治獻金，民眾黨前主席柯文哲將在3月26日迎來一審宣判，他今天現身嘉義市徒步掃街，為黨籍嘉義市長張啓楷拉抬聲勢，柯文哲神情輕鬆坦言，要判這個案子相當困難，都沒證據，另也希望推進藍白合，初選階段不會禁止黨籍成員互相站台。

柯文哲說，其實這對法官而言，也是個壓力，因為都沒有證據，要判這個案子相當困難，這件事不應該搞成這樣，再看看吧，希望台灣司法可以越來越好。面對中油煉製事業部前執行長徐漢棄保潛逃，柯強調，他不會棄保潛逃，就算要跑也不會說要去參加兒子畢業典禮，要找理由也要找好一點。

張啓楷說，大家心都懸在326宣判，從開庭到現在，就連檢察官傳喚的證人都推翻檢察官的講法，相信司法是講究證據的，期待326還給柯文哲一個清白，即便宣判日期迫在眉睫，但柯文哲仍現身嘉義為他助選，從火車站走到二通，吸引許多人拍照，讓他覺得非常感謝。

選戰布局方面，張啟楷指出，藍白合早已定調「共推最強候選人」，目前已進入實質操作階段，雙方將各自推薦民調公司，預計下周三就會討論出民調方法，力拚在3月底前完成整合。他強調，這不是競爭，而是合作，「整個過程會是一個融合，而不是對立」。

柯文哲表示，藍白合在初選階段「不會禁止」兩黨成員互相站台，他認為如果在初選階段，雙方就已經壁壘分明、打得太凶，以後整合會面臨更大困難，要把心態放寬，合作本來就需要磨合，這次選戰時程比較好，藍白合有較長時間推進，會逐條解決可能問題。

民眾黨前主席柯文哲今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷助選，吸引許多人拍照簽名。記者黃于凡／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷助選，吸引許多人拍照簽名。記者黃于凡／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷助選，初選階段不會禁止藍白成員互相站台。記者黃于凡／攝影