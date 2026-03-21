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6旬翁闖牙醫診所行竊 假裝「借廁所」仍被清潔工識破報警

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

竊盜、毒品前科的61歲劉姓慣竊，日前潛入台北市中正區一家牙醫診所企圖行竊，劉男破壞鐵捲門後入內，以為神不知鬼不覺，不料撞見入內打掃的清潔人員，劉男當下未逃跑，還一臉淡定坐在診所沙發上，佯稱是內急「進來借廁所」，但仍被機警的清潔工識破報警。警方到場，在劉男身上搜出作案工具，當場上銬送辦。

中正一警方調查，劉男日前晚上9點多鎖定新生南路一段某大樓二樓的牙醫診所，趁診所打烊下班、四下無人之際，持鉗子破壞一樓鐵捲門鎖頭後潛入，準備大肆搜刮值錢財物。

孰料當晚正逢診所委託清潔公司派遣服務的日子，清潔人員準備入內打掃，驚覺原已拉下的鐵捲門竟有被破壞痕跡，進一步察看，赫然看到劉男大剌剌地坐在診所沙發區，劉男還一臉鎮靜地向清潔人員辯稱「我是病患」、「來借廁所的啦」。

清潔人員懷疑劉男說辭，心想打掃前確認過門窗緊閉，隨即聯繫診所負責人並報警處理，警方趕抵，發現診所鐵門鎖頭確實毀損，並在劉男身上查獲作案用鉗子一支，經診所負責人清點，診所無財物損失，警詢後依竊盜未遂、侵入住宅及毀損罪嫌將劉男移送台北地檢署偵辦。

中正一警方發現診所鐵門鎖頭確實毀損，並在劉男身上查獲作案用鉗子一支。記者翁至成／翻攝
中正一警方發現診所鐵門鎖頭確實毀損，並在劉男身上查獲作案用鉗子一支。記者翁至成／翻攝

中正一警方發現診所鐵門鎖頭確實毀損，並在劉男身上查獲作案用鉗子一支。記者翁至成／翻攝
中正一警方發現診所鐵門鎖頭確實毀損，並在劉男身上查獲作案用鉗子一支。記者翁至成／翻攝

竊盜 牙醫 廁所

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