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黑吃黑！假警察搶外籍車手150萬面交詐款 3男依結夥搶奪判刑

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

一名馬來西亞籍江姓車手，去年元月獲面交得款150萬元詐欺贓款，卻遭黃、梁及聶姓等3名男子掌握行蹤，假冒警察當街攔下並搶走現金，彰化地院近日審結，將黃男3人依結夥搶奪罪，分別判處3年2月至2年8月不等有期徒刑。

判決指出，江姓車手受詐騙集團指示，去年1月5日前往彰化市一間咖啡店，向受害人蔡姓男子收取150萬元現金後離開。不料遭事先被綽號「武庚」掌握情報，指使黃男等3人尾隨，在巷內以「警察辦案」為由上前攔查，質問江男「收水的東西呢」，並要求他配合。

過程中，有人搭住江的後頸、有人拉住他的手肘，強勢將他帶往巷子裡，要求他抱頭蹲下，趁亂強行拉開後背包拉鍊，搶走裝有150萬元的白色袋子分頭逃逸，各自分得10萬元，其餘交給「武庚」，黃嫌後來陸續被捕，檢方偵結後，依強盜罪起訴。

不過，法院審理時，被告雖坦承假冒警察，辯護人也主張，眾人只是利用車手心虛、畏懼警察的心理，以假冒警察的方式試圖騙取或恐嚇取財，過程中並未攜帶兇器或對其施暴、脅迫，且案發現場是公開場合，還有民眾經過，若真是強盜，勢必會引起驚慌，可見當時的場面並未達到壓制被害人自由意志的程度。

法官審酌後，以被告等人未持武器，也未施以強烈暴力，但利用人數優勢及假冒公務員身分，使被害人一時難以抗拒，構成結夥搶奪罪，而非檢方起訴的強盜罪論罪，分別判處2年8月徒刑，並沒收犯罪所得，全案仍可上訴。

一名馬來西亞籍江姓車手，遭3名假冒警察的男子搶走詐款現金150萬元，彰化地院近日審結，將黃男3人依結夥搶奪罪，分別判處3年2月至2年8月不等有期徒刑。本報資料照片
一名馬來西亞籍江姓車手，遭3名假冒警察的男子搶走詐款現金150萬元，彰化地院近日審結，將黃男3人依結夥搶奪罪，分別判處3年2月至2年8月不等有期徒刑。本報資料照片

車手 詐騙集團 搶劫 被害人

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