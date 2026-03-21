怕雨淋溼！台東老翁偷傘遭判拘役30天

台東一名70歲劉姓男子，擔心自己會被雨淋濕，見一戶民宅圍牆掛著雨傘，竟順走牽羊帶走為己所用，傘主發現後報警處理。警調查依竊盜罪移送法辦。法院日前判拘役30日，可易科罰金、上訴。

判決書指出，劉男於去年11月18日上午11時20分，當時台東天氣陰沉，彷彿即將下雨。劉經過被害人住家前方時，見圍牆上的雨傘，心生「順手牽羊」的念頭，徒手拿走雨傘以免淋雨。雖然動機看似「保護自己免淋雨」，但法院仍認為此行為已構成竊盜罪，依法需追究刑責。

法官審理時認為劉男過去曾多次因竊盜案件受刑紀錄，顯示其仍未以合法方式取得財物，缺乏尊重他人財產觀念。然而，考量雨傘價值不高、犯罪情節輕微，犯後坦承，且被竊雨傘已返還給被害人，加上教育程度、家庭與經濟狀況，給予拘役及易科罰金處分。

法界人士提醒民眾，即使是「小雨傘」也屬他人財產，法律不可輕忽。此次案件也提醒，行為人的動機雖可理解，但法律不因動機而完全免責。