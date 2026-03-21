生母離家多年阻收養 2兄弟護繼母反控「連我們的名字都會寫錯」

台南有對兄弟年幼時母親即離家，父親與繼母結婚10多年對其照顧無微不至，去年初父親過世，繼母向法院聲請收養而遭母親反對，兄弟陳述母親回來就是要錢，連他們的名字都會寫錯，法官認母親未盡保護照顧之責，繼母長年承擔母職且情同母子，收養符合必要性與正當性應予認可。

繼母主張，她與丈夫2名小孩即有辦理收養意願，雖丈夫於去年2月間已過世，她與2名小孩仍希望完成收養程序。且小孩生母於2人年幼時即離家，多年來未探視2人，堪認生母有未盡保護教養義務，自無庸得其同意，因而檢具收養契約書、同意書等資料，向法院聲請認可。

生母指出，她雖知悉2名小孩為完全行為能力人，法律上會尊重他們選擇，但身為母親，希望法院能審慎考量是否有收養必要，也無法確認2人是否在完全無壓力且充分理解收養的法律決定，將完全改變原有親子關係且無法回復，她無法表示同意。

兄弟陳述，因為媽媽（收養人）已經從他們小學的時候開始照顧到現在，跟她的感情情同母子，從高中時就叫收養人媽媽，她對他們做的已經跟親生媽媽一樣，不會因為是前妻的小孩就比較偏心，而且覺得有他們兩個就夠了，就沒有再生育其他子女；他們覺得她養育他們、照顧他們這麼久，「我們也想要以後可以照顧扶養她，不然她就沒有其他的依靠」。

哥哥說，小學的時候（生母）就離家了，他們也只有吃幾次飯，而且2、3年前爸爸生病住院期間，她會電話騷擾爸爸，她會打電話跟爸爸要錢，說爸爸欠她錢，所以他才會跟她聯絡；他是迫於無奈才跟她出去見面吃飯，出去吃飯也不知道要講什麼。

弟弟也說，從他幼稚園的時候她就離家，而且生母還把他們家所有的錢跟房子車子全部都一起帶走，還導致他們完全沒有錢吃飯。國小的時候會久久見面一次，大概半年到1年，國中以後她常常打電話給他，是為了跟他要錢，說爸爸欠他錢。

他表示，他國中也開始打工，所以她也會跟他要錢，他覺得她回來的目的就是要錢，「她連我們的名字都會寫錯」。