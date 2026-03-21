碩士男分手後變賣前女友5萬LV包 「以為沒用了」遭判2月徒刑

台北市一名擁有碩士學位的42歲潘姓男子，與蔡姓前女友分手後，竟將對方遺留在住處、價值約5萬元的Louis Vuitton迷你名牌包，私自拿到二手店變賣獲利1.5萬元，蔡女事後在臉書二手精品社團驚見自己的包包被掛牌出售，憤而提告。士林地院審理，依侵占罪判潘男2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，潘男與蔡女原為男女朋友，過去同住在台北市信義區，兩人在2024年7月間分手，蔡女搬離後，把一個市價要5萬元的LV迷你包（型號M68566）遺留在潘男住處。

潘男明知該包包為前女友所有，卻在同年12月19日傍晚，把包包拿至西門町的「2nd Street西門店」，以1萬5000元的價格出售變現，直到2025年3月間，蔡女在臉書「最愛二手精品店」粉絲專頁，意外發現社團刊登的正是自己遺失的包包，經聯繫賣家溯源追查，才揭發前男友的劣行。

潘男開庭時坦承變賣包包，但辯稱是與蔡女分手後很久沒聯絡，「以為沒有用了」，才會拿到西門町變賣，不過法官認為，精品包具有一定財產價值，潘男私自變賣獲利辯詞明顯是為了卸責。

法官審酌潘男智識程度、家庭經濟狀況等，考量他犯後坦承犯行，依侵佔罪判處2月徒刑，可易科罰金。