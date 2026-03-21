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聰明反被聰明誤！桃園男腳踩智能擋板躲收費 省1340元換50天拘役

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園黃姓男子為了省錢，停車時多次以腳踩或用車身重壓停車場的智能擋板，讓它無法升起計費，成功逃票8次省1340元，但遭停車場監視器「全都錄」，桃園地院法院簡判，依以不正方法由收費設備得利罪，將黃男判拘役50日，得易科5萬元罰金，追繳停車費1340元，可上訴。

判決指出，黃男2024年9月間，駕車到平鎮區振興路的收費停車場時，發現該處是以地面智能擋板升起來計費，他為了不讓系統偵測扣費，進場後竟刻意將車胎停放在擋板上方，利用車身重壓住，讓擋板沒辦法升起；甚至，他乾脆直接下車「動腳」，用力踩踏擋板阻止運作。

停車場業者統計，黃男利用車胎重壓與動腳踩踏等方式，自同年9月13日至25日間，每次停車時間動輒數小時，甚至長達21小時，短短不到兩周內，讓他離場時完全不用掏錢付費，相同手法反覆操作，前後8次成功「白停」，累計逃票多達1340元。

停車場管理員在巡場時，發現多筆異常紀錄，調閱監視器一看，赫然發現黃男的「踩板神技」，動作熟練得彷彿老手，卻也成為鐵證，氣得報警處理，警方循線將他通知到案，黃男認罪，坦承為了規避千餘元的停車費而破壞設備感應，他的「省錢大作戰」宣告破功。

桃園地院刑事審查庭法官審理認為，被告黃男為圖不勞而獲，欠缺尊重他人財產權的觀念，這行為不可取，考量黃於犯後坦承犯行，但尚未賠償被害人損失，這事無法輕易放過，依法判處拘役50日，並宣告未繳的1340元停車費全數沒收，若無法沒收則須追徵。

黃男2024年9月間駕車到平鎮區這處停車場，以車胎重壓或以腳踩踏智能擋板，讓它無法感應升起計費，前後8次省下1340元，犯案過程遭監視器「全都錄」，桃園地院簡判，依以不正方法由收費設備得利罪判拘役50日，得易科5萬元罰金，並追繳1340元停車費，全案可上訴。記者陳恩惠／攝影
黃男2024年9月間駕車到平鎮區這處停車場，以車胎重壓或以腳踩踏智能擋板，讓它無法感應升起計費，前後8次省下1340元，犯案過程遭監視器「全都錄」，桃園地院簡判，依以不正方法由收費設備得利罪判拘役50日，得易科5萬元罰金，並追繳1340元停車費，全案可上訴。記者陳恩惠／攝影

黃男以車胎重壓或以腳踩踏讓停車場計時的智能擋板無法升起，雖然當下節省1340元停車費，卻揹上詐欺前科，坐牢50天或繳納5萬元罰金和停車費，真是因小失大。記者陳恩惠／攝影
黃男以車胎重壓或以腳踩踏讓停車場計時的智能擋板無法升起，雖然當下節省1340元停車費，卻揹上詐欺前科，坐牢50天或繳納5萬元罰金和停車費，真是因小失大。記者陳恩惠／攝影

監視器 停車費 桃園

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