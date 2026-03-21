快訊

教師退場／轉行養豬變網紅 資深師：至少豬不會投訴我

拳擊／世界拳總為林郁婷亞錦賽參賽資格背書 性別爭議劃下句點

台中林女掌摑律師犯眾怒 巴毛律師曝收押關鍵原因：有夠可憐

聽新聞
0:00 / 0:00

台中林女掌摑律師犯眾怒 巴毛律師曝收押關鍵原因：有夠可憐

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

台中市林姓女子17日在台中地院當眾涉嫌對台中律師公會理事長吳中和甩一巴掌，檢方昨天將她逮捕、聲押，台中地院昨晚裁定依傷害、恐嚇罪嫌將她收押。權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，一般來說，單純搧人巴掌是不太可能被收押，關鍵在於「已經不是第一次了」。

事件發生後，全國律師公會群起憤慨，北上向司法院陳情，要求正視司法場域安全問題。

巴毛律師說，之前就是因為林女在開庭的時候恐嚇、還有出手打開庭的年輕女律師，這次台中律師公會才會發動到場聲援。「結果沒想到梅開二度，她直接先甩律師公會會長巴掌，而且有多次在網路上對律師人身威脅恐嚇的行為」。應該算是有反覆實施之虞，所以被裁定羈押。

羈押庭是強制辯護，巴毛律師表示，結果因為林女打律師，根本找不到任何律師要幫忙義務辯護，最後只好出動法院的公設辯護人。「先出手亂打人，結果又被收押了，完全沒有人要幫妳，有夠可憐」。

台中市林姓女子（背對者）日前在台中地院對中律公會理事長吳中和甩巴掌，林女昨遭收押。圖／讀者提供
台中市林姓女子（背對者）日前在台中地院對中律公會理事長吳中和甩巴掌，林女昨遭收押。圖／讀者提供

律師 司法院 理事長 台中市

延伸閱讀

台中地院律師遭暴力事件引發律師界怒火 法界示警恐有破窗效應

聯合報社論／律師被打、要犯潛逃，司法部門都無動於衷

她打律師另案聲押 找律師全遭拒

台中地院淪「暴力格鬥場」 中律公會再重砲轟：無具體作為就中止合作

相關新聞

涉詐助理費逾千萬元 北市議員李傅中武500萬交保

國民黨台北市議員李傅中武涉嫌利用妻子親戚當人頭詐領助理費，金額逾千萬元；台北地檢署昨天約談李傅中武等7人到案。檢察官漏夜...

網路指盧秀燕「遇口蹄疫顯露無能」被送辦 法官判不罰：言論自由

李姓網友去年10月在線上交流平台「Mobile01」論壇，留言台中市長盧秀燕故意拿出一盒瘦肉精的豬肉要害台糖，經過檢驗只有她手中那一盒有毒，她的政治操作沒有成功，遇到真正的口蹄疫卻顯露無能，被控違反社維法。法官認為沒有破壞台糖聲譽，評論盧秀燕屬言論自由範圍，並非「謠言」，判決不罰。

精神安置遭撤銷！台東2死縱火案林女改裁定羈押

台東市強國街出租民宅縱火釀成2死案件，台東地方法院近日裁定，涉案林姓女被告自今年3月16日起撤銷暫行安置，改為羈押3個月，以確保後續審判程序順利進行及維護社會安全。

台中林女掌摑律師犯眾怒 巴毛律師曝收押關鍵原因：有夠可憐

台中市林姓女子17日在台中地院當眾涉嫌對台中律師公會理事長吳中和甩一巴掌，檢方昨天將她逮捕、聲押，台中地院昨晚裁定依傷害、恐嚇罪嫌將她收押。權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，一般來說，單純搧人巴掌是不太可能被收押，關鍵在於「已經不是第一次了」。

台中地院律師遭暴力事件引發律師界怒火 法界示警恐有破窗效應

台中地院日前驚傳女子攻擊、恐嚇台中律師公會理事長吳中和，震驚法界。事件發生後，全國律師公會群起憤慨，北上向司法院陳情，要求正視司法場域安全問題。涉案林姓女子雖遭檢方聲押獲准，但餘波持續擴大，法律人對執業環境焦慮浮上檯面。對此，嘉義市律師公會理事長王振名以自身從檢察官轉任律師經歷示警，直言類似事件早有前例，卻未獲制度性改善。

影／涉詐千萬助理費 北市議員李傅中武凌晨移送北檢 臉上神情凝重

台北市議員李傅中武被控以親友充當人頭，15年來詐領助理費達上千萬元，調查局昨天搜索李傅中武市議會辦公室等地點，帶回7名被告詢問，李傅中武今凌晨被移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。