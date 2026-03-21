台中林女掌摑律師犯眾怒 巴毛律師曝收押關鍵原因：有夠可憐

台中市林姓女子17日在台中地院當眾涉嫌對台中律師公會理事長吳中和甩一巴掌，檢方昨天將她逮捕、聲押，台中地院昨晚裁定依傷害、恐嚇罪嫌將她收押。權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，一般來說，單純搧人巴掌是不太可能被收押，關鍵在於「已經不是第一次了」。

事件發生後，全國律師公會群起憤慨，北上向司法院陳情，要求正視司法場域安全問題。

巴毛律師說，之前就是因為林女在開庭的時候恐嚇、還有出手打開庭的年輕女律師，這次台中律師公會才會發動到場聲援。「結果沒想到梅開二度，她直接先甩律師公會會長巴掌，而且有多次在網路上對律師人身威脅恐嚇的行為」。應該算是有反覆實施之虞，所以被裁定羈押。

羈押庭是強制辯護，巴毛律師表示，結果因為林女打律師，根本找不到任何律師要幫忙義務辯護，最後只好出動法院的公設辯護人。「先出手亂打人，結果又被收押了，完全沒有人要幫妳，有夠可憐」。