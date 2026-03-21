台中地院律師遭暴力事件引發律師界怒火 法界示警恐有破窗效應

台中地院日前驚傳女子攻擊、恐嚇台中律師公會理事長吳中和，震驚法界。事件發生後，全國律師公會群起憤慨，北上向司法院陳情，要求正視司法場域安全問題。涉案林姓女子雖遭檢方聲押獲准，但餘波持續擴大，法律人對執業環境焦慮浮上檯面。對此，嘉義市律師公會理事長王振名以自身從檢察官轉任律師經歷示警，直言類似事件早有前例，卻未獲制度性改善。

王振名回憶，2017年7月台南地方法院外曾發生律師遭當事人駕車撞擊身亡不幸事件，死者是他政大學弟，至今仍讓他對法律人執業安全深感憂慮。王振名指出，記得2005年嘉義地院還在舊廳舍時，他和時任檢察官的廖素琪法官到法院開羈押庭，羈押結束時，中庭10多名黑衣人在該處守候，他們跟法院商量走法官通道離開，說當時心裡沒壓力那是騙人的，而宿舍離法院又只有數百公尺，回家也不敢跟家人提到工作的狀況；「我也曾經遇過跟家人吃完飯，被當事人當街攔下來的情形」。

此次台中事件讓律師界憂心的是，暴力行為已從法院外延伸至法院內部，象徵安全防線出現破口。王振名強調，若未建立完整維安制度，恐形成「破窗效應」，讓違法行為被默許，進一步侵蝕司法威信，未來恐不僅律師，連法官、檢察官執行職務的安全都將受到威脅。

律師界呼籲，司法院與法務部應立即盤點全台法院與檢察機關安全措施，包括出入口管制、警力配置及突發事件應變機制，進行全面性檢討與強化。這不僅是保障律師人身安全，更關係整體司法體系的正常運作。唯有建立安全無虞的執業環境，才能確保司法公正不受干擾，避免類似暴力事件一再重演。

台中地院日前驚傳女子攻擊、恐嚇台中律師公會理事長吳中和，震驚法界。事件發生後，全國律師公會群起憤慨，北上向司法院陳情，要求正視司法場域安全問題。圖／王振名提供