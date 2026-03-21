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網路指盧秀燕「遇口蹄疫顯露無能」被送辦 法官判不罰：言論自由

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

李姓網友去年10月在線上交流平台「Mobile01」論壇，留言台中市長盧秀燕故意拿出一盒瘦肉精豬肉要害台糖，經過檢驗只有她手中那一盒有毒，她的政治操作沒有成功，遇到真正的口蹄疫卻顯露無能，被控違反社維法。法官認為沒有破壞台糖聲譽，評論盧秀燕屬言論自由範圍，並非「謠言」，判決不罰。

基隆地院判決書指出李男去年10月23日晚，在新北市住處連線上網至線上交流平台「Mobile01」論壇，以暱稱，留言「2024年初盧秀燕在總統大選後，故意拿出一盒瘦肉精的豬肉，要害台糖，經過檢驗只有盧秀燕手中那一盒有毒，來自實驗室....盧秀燕的政治操作沒有成功....現在遇到真正的口蹄疫卻顯露無能....。」等文字訊息。

嘉義市警局認為該留言供不特定人瀏覽，以此方式於網路上散布謠言，未經查證而故意影響台糖聲譽，足以影響公共之安寧，涉嫌違反社會秩序維護法將李男函辦。

李男警詢時表示，他沒有惡意及造假，純屬個人看法評論時事而已，是一時興起，跟著網友討論而已，沒有任何目的，如有不妥，願意刪文道歉。

法官審理指出，現今社會大眾閱覽新聞習慣，多以點閱電子媒體或觀看新聞報導居多，李男所列事實乃台中市衛生局年節前例行抽檢市面豬肉產品，抽檢樣品中，1盒台糖公司生產之梅花肉片，驗出瘦肉精「西布特羅」成分，台中市政府為保護消費者，依規定公告，事後中央全面檢驗台糖豬肉片結果，均未驗出任何瘦肉精成分，經盧秀燕出面表示乃單一個案，相關新聞早於李發表評論以前，即有諸多相關報導與討論。

法官表示，李男稱「經過檢驗只有盧秀燕手中那一盒有毒」，並非不實之「謠言」，且經過實驗證實，台糖及市售豬肉產品，均不含瘦肉精，他的言論，何有破壞「台糖」聲譽、影響「食安」及公共安寧可言？不如說他評論損害台中市長盧秀燕名望，但此為發表意見言論自由環，與「謠言」有別。

法官指出，評論時事及可受公評之公眾人物，是對公共事務、公眾人物所發表之意見及評價，屬憲法所保障之言論自由。

網路指盧秀燕「遇口蹄疫顯露無能」被送辦，法官判不罰：言論自由。本報資料照片
網路指盧秀燕「遇口蹄疫顯露無能」被送辦，法官判不罰：言論自由。本報資料照片

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