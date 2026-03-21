精神安置遭撤銷！台東2死縱火案林女改裁定羈押

台東市強國街出租民宅縱火釀成2死案件，台東地方法院近日裁定，涉案林姓女被告自今年3月16日起撤銷暫行安置，改為羈押3個月，以確保後續審判程序順利進行及維護社會安全。

法院指出，林女先前因精神狀況疑慮，經司法精神鑑定及醫療評估，認為有接受機構性治療必要，於去年11月裁定暫行安置6個月。不過，後續由醫療機構出具的鑑定報告顯示，林女於案發時並未達刑法第19條所規定「無法辨識行為違法或控制能力顯著減低」的情形，因此暫行安置的原因已不存在，依法應予撤銷。

另一方面，法院審酌本案涉及殺人及放火等重大罪嫌，犯罪情節重大，且林女過往有5次通緝紀錄，加上若最終判決結果不利，可能產生逃亡動機。此外，法院也認為其在外期間情緒控制及用藥規律性不足，仍有反覆實施危險行為的疑慮。

綜合考量後，法院認定有逃亡及再犯之虞，且無法以具保、責付或限制住居等較輕手段替代，因而裁定自3月16日起羈押3個月，至6月15日止。

回顧本案，該起火警發生於去年4月，造成2名房客不幸身亡，國民法庭日前已判處林女有期徒刑14年7個月，全案仍可上訴。

法律界人士指出，該案凸顯「暫行安置」與「羈押」在制度上的不同功能，前者重在醫療與治療，後者則著重確保審判程序及防範風險；當鑑定結果改變時，法院依法調整強制處分，屬制度運作的一環。