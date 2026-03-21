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涉詐助理費逾千萬元 北市議員李傅中武500萬交保
國民黨台北市議員李傅中武涉嫌利用妻子親戚當人頭詐領助理費，金額逾千萬元；台北地檢署昨天約談李傅中武等7人到案。檢察官漏夜複訊後，今天諭令李傅中武500萬元交保並限制出境出海。
李傅中武是台北市第8選區（山地原住民）第11屆至第14屆市議員（民國99年12月25日迄今）。
北檢接獲民眾檢舉，李傅中武自民國100年起疑利用妻子林金俐（為李傅中武的公費助理）的母親、弟弟、弟媳、姊姊、外甥等人當人頭，涉嫌詐領助理費，金額超過新台幣1000萬元，涉犯貪污治罪條例利用職務詐取財物、偽造文書等罪。
北檢承辦主任檢察官、檢察官昨天指揮法務部調查局台北市調查處持法院核發搜索票，搜索李傅中武與案件相關人的住居所及議員辦公室等共5處，並通知李傅中武等7名被告到案。
檢察官漏夜複訊後，今天上午諭令李傅中武500萬元交保，並限制出境、出海，林金俐300萬元交保，並限制出境、出海；林金俐的弟弟、弟媳、姊姊分別以60萬元、60萬元、50萬元交保，並限制出境、出海，林金俐外甥10萬元交保，林女母親則請回。
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