涉詐助理費逾千萬元 北市議員李傅中武500萬交保

台中市林姓女子17日在台中地院當眾涉嫌對台中律師公會理事長吳中和甩一巴掌，檢方昨天將她逮捕、聲押，台中地院昨晚裁定依傷害、恐嚇罪嫌將她收押。權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，一般來說，單純搧人巴掌是不太可能被收押，關鍵在於「已經不是第一次了」。

2026-03-21 09:38