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影／涉詐千萬助理費 北市議員李傅中武凌晨移送北檢 臉上神情凝重
台北市議員李傅中武被控以親友充當人頭，15年來詐領助理費達上千萬元，調查局昨天搜索李傅中武市議會辦公室等地點，帶回7名被告詢問，李傅中武今凌晨被移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。
同案約談李傅中武的妻舅林金生60萬交保、小舅婦周彩紅60萬交保，2人均限制出境出海；大姨子林金鶯50萬交保、外甥林昆宏10萬交保，李傅中武妻子林金俐漏夜偵訊中。李傅中武移送複訊時表情凝重，未發表意見。
警察出身的李傅中武是四連霸台北市議員，林金俐是演藝圈資深經紀人，也是李傅中武正職合法助理。檢調清查，李傅中武從2011年起迄今，長達15年詐領助理費，手法疑用岳母、妻舅、大姨子等親戚當人頭助理，詐領逾千萬元。
據調查，李傅中武在15年內，透過親戚分段領取助理費，詐領的時間、金額都不同，林金俐疑與金流有相關，因此列被告調查。
據了解，國民黨台北市議員初選領表登記將從3月23日到25日舉行，李傅中武雖因案被約談，但登記參選可透過委託書，不論是否強制處分，不影響他登記參選。
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