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資安圈熱議 遭疑內控失靈

聯合報／ 記者馬瑞璿張宏業／台北報導

數發部旗下資安院是國家級行政法人，肩負國家重要資安防護任務。對於此次資安院三名涉案人員送台北地檢署，數發部資安署發聲明表示，全案已進入司法調查程序，資安署與資安院全力配合檢調單位偵辦，昨天案件曝光後，一度成為資安圈熱議話題。

資安院是國家級行政法人，隸屬數發部，二○二三年掛牌成立，首任董事長唐鳳，核心業務包括關鍵基礎設施資安防護、威脅情報蒐集分析、以及替行政院及所屬機關提供技術支援，被喻為國家級資安專業技術執行單位。此次發生自家人駭侵事件，顯示內控失靈。

科技圈人士表示，資安人員有強大技術能力，雖可越過重重技術限制拿取機敏資料，不過，一般而言，資安人員通常會遵守規範，不會隨意觸碰組織內外的機敏資料，也因此，這次的事件讓外界相當關注。

資安院昨一度表示，「本院謹守偵查不公開的原則，不便對外說明」；但數發部資安署仍選擇在下午做出說明。資安署表示，這起事件是資安院在農曆年前，由內部稽核時主動發現，並主動尋求調查局協助進行偵辦。

資安署指出，本案為資安院內部人員透過技術手段駭入內部電腦系統，取得無權限閱覽的內部文件。涉案人員取得上述文件後，是否將資料外洩給其他外部單位或個人，目前調查局與資安院正全力調查與釐清當中。

針對爆出內鬼一事，資安院回應是發現有同仁的工作電腦違規存取內部檔案文件等資料的情事，為釐清事實，主動向調查局所屬單位報案進行偵辦。圖／本報系資料照片 須冠達
針對爆出內鬼一事，資安院回應是發現有同仁的工作電腦違規存取內部檔案文件等資料的情事，為釐清事實，主動向調查局所屬單位報案進行偵辦。圖／本報系資料照片 須冠達

數發部 調查局

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