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國安疑慮…資安院總監 涉入侵下載機密

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心總監彭敏君，命部屬以爬蟲程式駭入自家公文系統，下載各部門機敏資料，被依妨害電腦使用罪等罪五十萬交保。記者張宏業／攝影
國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心總監彭敏君，命部屬以爬蟲程式駭入自家公文系統，下載各部門機敏資料，被依妨害電腦使用罪等罪五十萬交保。記者張宏業／攝影

號稱國家級資安幕僚的國家資通安全研究院爆內鬼案。調查局發現，資安院前瞻研究籌獲中心總監彭敏君，聲稱為執行「XMAS計畫」指示部屬撰寫爬蟲程式，侵入自家公文系統後，下載數千筆機敏資料，因不少公文牽涉國安，為釐清有無外洩，前天赴台南沙崙院區等地搜索，拘提彭男到案，台北地檢署訊後依妨害電腦使用罪命彭男五十萬元交保。

同案約談的國家資通安全研究院副研究員丁柏楓（女）廿萬元交保、李昱勳十萬元交保。彭敏君是前瞻研究籌獲中心三巨頭之一。至於李昱勳則是日本京都大學「情報學」博士，是國內頂尖的資安人才。

據了解，資安院在台南設有辦公室與研究基地，致力資安技術研發，此次涉案的彭敏君、丁柏楓及李昱勳均在台南園區任職。

據調查，二○二五年間，彭敏君發現資安院內部系統存在漏洞，因而以「節省經費」及「行政作業方便」為由，下令執行「XMAS計畫」，指示丁柏楓撰寫爬蟲程式，再利用李昱勳電腦當跳板，駭侵取得資安院各部門公文，並將資料儲存外租的伺服器中，重建一組新的公文系統，再丟至雲端讓組員隨時閱覽。

由於公文大多與公私部門合作的資安維護有關，文件有分級限制，彭敏君下載的資料已超越權限，調查局懷疑所謂的「XMAS計畫」並不存在，而是另有目的。辦案人員查扣三人手機、電腦與伺服器鑑識，追查有無境外勢力介入。

由於彭敏君三人都是資安專家，調查局前天搜索時，動員中南部大批資安好手加入，專案小組先在台南控制丁柏楓及李昱勳，但彭敏君卻突然失聯，追查發現是北上開會，為免打草驚蛇，台北資安院高層以商討要事為由，把彭男找進辦公室，檢察官甕中捉鱉立即拘提，先查扣手機，再帶回台南搜索。

據悉，彭敏君否認有外洩資料，供稱是發現內部系統有漏洞，為了便宜行事，才會查閱未經授權的資料，主觀無犯意。不過，丁、李兩人均供稱是彭敏君指使入侵系統。

調查局 資安 機密 數發部

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