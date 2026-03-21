李傅中武涉詐領助理費被約談 不影響議員初選登記

台北市山地原住民議員李傅中武被帶離市議會。記者林俊良／攝影

台北地檢署昨搜索國民黨北市議員李傅中武辦公室等五處，以他涉嫌詐領助理費共通知七人訊問，晚間移送北檢複訊。據了解，北檢追查李傅中武從二○一一年起迄今長約十五年的助理費動支情況，查出他疑似用岳母、妻舅等親戚當人頭助理，詐領逾千萬元。

國民黨北市議員初選領表登記將從三月廿三日到廿五日舉行，李傅中武雖因案被約談，因登記參選可透過委託書，不論是否強制處分，不影響他登記參選。

北市議會指出，北市議員每人每月助理補助費總額卅二萬元，至少須聘用六人，無上限規定；近來修法後薪資更彈性，已取消單一助理薪資八萬元上限。

北檢接獲檢舉立案調查，昨天上午指揮調查局台北市調查處搜索李傅中武及人頭助理的住居所共五處，通知李傅中武等七人到案說明。檢調掌握，李傅中武的林姓妻子是演藝圈資深經紀人，也是真正任職的公費助理，其餘人頭助理身分包含岳母、妻舅、妻舅配偶、妻子胞姊及外甥等五人。

檢方查出，十五年間親戚分段領取助理費，涉詐領的時間、金額不同，林女疑似與金流相關，被列為被告。

四連霸議員李傅中武警察出身，有深厚基層實力，為人風趣幽默人緣佳，過去民進黨曾試圖推人參選，但得票數都遭他輾壓。