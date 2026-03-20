台中地院淪「暴力格鬥場」 中律公會再重砲轟：無具體作為就中止合作

林姓女子接連攻擊、恐嚇律師，17日在台中地院朝台中律師公會理事長吳中和狠甩一巴掌，今雖遭檢方逮捕聲押獲准，但台中地院一系列消極、扭曲事實說明，引爆全台律師怒火；中律公會今晚重話聲明，要求中院別淪為「私刑暴力格鬥場」，否則將研擬中止與院方業務合作。

台中律師公會說，3月17日前已數次預警林女危險性，強烈建議中院落實維安措施，當日卻未見院方布制優勢警力，林在走廊咆哮時，甚至無法警在場，林逼近理事長、出手攻擊，僅1名法警柔性勸導沒出手攔阻，數名法警也任由她逼近律師，毫無防堵，讓她繼續腳踹、搶人手機。

中律公會說，林女在法庭走廊咆哮數十分鐘，連續辱罵不堪入耳之髒話，聲量之大，法庭內外均得聽聞，已嚴重妨害法院秩序，連法官要求她入庭，林仍持續辱罵拒絕入庭，法官仍未指示警力以強制手段拘提林，入庭後她拒絕人別訊問、對旁聽人叫囂，法官竟改不公開審理。

中律痛批，台中地院聲明竟以「傷害罪屬告訴乃論」、「尊重機關職權」為由，合理化法警未逮捕現行犯的消極作為，於法有違，現場有多人均高呼現行犯，沒有「不知犯罪」這種抗辯餘地。

中律也說，承審法官吳欣哲連2次開庭請旁聽民眾離席、改行不公開審理等消極方式來維持法庭秩序，法官對林女失序行為視而不見，反倒是請離旁聽民眾，嚴重牴觸公開審理原則，訴訟指揮顯已失職，又未職權告發，坐讓林女攻擊、恐嚇行為一再發生，將對吳送請法官評鑑委員會評鑑。

中律也要求法院應採取更積極安全維護措施、強化法警執法觀念及教育訓練，避免執法人員遇衝突時，僅採消極「隔離」而錯失逮捕與保全證據時機，並明定法警面對院內現行犯處置，若連院內暴力現行犯都無法強力制裁，遑論保障廣大訴訟人安全。

中律說，促請中院應正視民眾人身安全、律師執業尊嚴，遏止任何形式的暴力侵犯「避免法院院區淪為私刑暴力的拳擊角鬥場」。

中律並重話稱，若中院未能提出具體有效措施，為維護中律公會會員執業安全，會將研擬討論是否中止與院方的業務合作，例如義務辯護律師之指派等。