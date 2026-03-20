勞動力減損35%…台積電工程師遭撞三叉神經病變 法官判獲賠696萬

年薪近200萬元的台積電楊姓女工程師，2022年2月14日傍晚騎車行經竹科新安路、展業一路口時，遭後方一名封測大廠陳姓作業員撞倒。事故當下，楊女僅受擦傷及斷牙，但後續卻出現頸椎椎間盤突出及右側三叉神經病變等後遺症。經醫院鑑定，依霍夫曼式計算，她月薪約8萬元，勞動力減損達35%，向肇事者求償共計1210萬元。新竹地方法院審理後判陳男須賠償696萬餘元，全案仍可上訴。

判決書指出，楊女說2022年2月14日晚間，陳姓作業員疑似為了趕上班打卡，在路口從左側加速超越前方的她逕行右轉，導致她人車倒地。法官根據鑑定報告發現，該路口並非右轉專用道，認定陳男未保持安全間隔、且轉彎車未禮讓直行車，應負100%全責。

楊女說，車禍雖造成頭部、胸部擦挫傷與缺牙，但隨後出現嚴重的三叉神經病變與頸椎椎間盤突出，導致她長期眩暈、手臂痠麻，甚至患有創傷後壓力症候群，就醫次數超過500次，因此求償1210萬元。

法官採信3家醫院的鑒定意見，一家醫院認為原告頸椎椎間盤突出及右側三叉神經病變可能與慢性退化有關，事故外力僅為加重因子，但其他2家醫院均認事故與傷勢有關，故可認定原告傷害與本件事故存在因果關係。

此外，法官參酌楊女病歷、臨床問診及理學檢查，發現楊女因頸椎椎間盤突出、三叉神經疼痛及創傷後壓力症候群，仍有右側顏面及頸部疼痛、失眠、記憶力減退、情緒憂鬱及輕生意念，支持35%勞動力減損的認定。

法官審酌楊女於事故發生前身體、四肢均健全，考量楊女平均月薪約8萬元，加上獎金年薪約191萬元，鑑定其勞動力減損程度達35%，計算至65歲退休為止，勞動力減損金額達575萬，加上醫療費、交通費、工作損失與精神慰撫金，扣除已領取的強制險賠償後，法官判決陳男應給付696萬5806元，全案可再上訴。