大快人心！惡女狠甩律師巴掌 囂張多日今狼狽遭收押

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇律師，17日在台中地院當眾朝台中律師公會理事長吳中和狠甩一巴掌，囂張行徑燃起全台律師怒火，檢方今逮捕、聲押林，一度傳出沒有律師願受委任，中院聯絡公設辯護人到場後才能開庭，晚間裁定依傷害、恐嚇罪嫌將她收押。

全案源於，中院3月17日審理林女恐嚇律師案，林在法庭外走廊挑釁律師，當眾朝吳臉部狠甩一個巴掌，「啪！」一大聲響驚動所有到庭律師，眾人異口同聲直呼「現行犯！」吳當場表明要提告，法警站在一旁無作為，承審法官還當庭裁不公開審理，引爆爭議。

台中地檢發現，林女除2024年、2025年及今年數起恐嚇、傷害律師行為，近日又持續在律師、立法委員臉書下留言騷擾，恐嚇殺人等言論，今下午傳訊到案當庭逮捕，以有反覆實施之虞依傷害、恐嚇罪嫌聲押。

中律公會理事長吳中和說，檢方迅速出手將林女聲押，讓他「終於看到一個好的開始」，否則林女持續在網路上搜尋，看到任何不滿的言論就留言恐嚇，這樣下去真的永無寧日。

吳中和說，他挨這一巴掌要讓全台各院、檢，都能重視律師執業，及到庭受偵、審民眾的安全，司法機關是講求證據、理性的地方，不應情緒凌駕一下，心有不甘就動手傷人。

中院今晚7點多裁定林女收押。記者曾健祐／攝影