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獨／惡女狠甩律師巴掌 遭聲押一度沒人願替她辯護…值班律師也拒絕

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獨／惡女狠甩律師巴掌 遭聲押一度沒人願替她辯護...值班律師也拒絕

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇律師，17日在台中地院當眾朝台中律師公會理事長吳中和狠甩一巴掌，囂張行徑燃起全台律師怒火，檢方逮捕、聲押林，因羈押庭是強制辯護，一度傳出沒有律師願受委任，公會值班律師都拒絕，中院緊急聯絡公設辯護人到場才得以開庭。

台中地檢發現，林女除2024年、2025年及今年數起恐嚇、傷害律師行為，近日又持續在律師、立法委員臉書下留言騷擾，恐嚇殺人等言論，今下午傳訊到案當庭逮捕，以有反覆實施之虞依傷害、恐嚇罪嫌聲押。

刑事訴訟法第31-1條規定，偵查中之羈押審查程序未經選任辯護人者，審判長應指定公設辯護人或律師為被告辯護。

林女2024年起已接連恐嚇、攻擊數名律師，3月17日在台中地院當眾狠甩中律公會理事長吳中和，其行為燃起全台律師怒火，儼然已經成為律師公敵。

各地律師公會每日均有值班律師，目的是院檢若遇到強制辯護案件，但當事人並未委任律師情形下，院檢會優先詢問公會值班律師受委任意願，以符合刑訴法開庭要件。

台中地檢今通知林女到案偵訊時，林隻身到庭未委任律師，後遭檢方聲押；據了解，中律公會今值班律師拒受委任，中院晚間緊急聯絡公設辯護人到場，才得以開羈押庭。

林女朝中律公會理事長吳中和甩巴掌，林今遭檢方聲押，沒有律師願替她辯護，中院緊急聯絡公設辯護人到場才能開羈押庭。圖／報系資料照
林女朝中律公會理事長吳中和甩巴掌，林今遭檢方聲押，沒有律師願替她辯護，中院緊急聯絡公設辯護人到場才能開羈押庭。圖／報系資料照

律師 理事長

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