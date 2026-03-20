北市副議長葉林傳涉貪不認罪 檢方聲請傳李傅中武作證

台北市議會副議長葉林傳被控投資賭博電玩不法獲利314萬元，台北地院今傳葉開庭，葉否認犯罪，聲請傳喚5名證人，公訴檢察官聲請傳喚台北市議員李傅中武16人作證，法官諭知候核辦，最快今年6月實質審理。

開庭時，葉林傳配戴電子手環接受科技監控，他透過律師請求改以個案手機電子報到，稱副議長常須接待各國訪客，法官表示合議庭評議後再裁定。

檢方聲請傳證的證人之一李傅中武今天因助理費案涉貪被檢調約談，葉林傳庭畢表示，有看到新聞快訊，但對李傅中武能否出庭表示「不知道」。

2024年5月，檢調偵辦時任台北市警局巡官劉維中涉嫌包庇賭博、色情案，約談葉林傳服務處前主任張翰明、林晴紀及酒店、賭博電玩業者多人查證，欣欣電子遊戲場有員工指證幕後老闆其實是葉林傳。

檢調2025年7月發動搜索、約談，查出葉林傳找林姓男子當人頭，租用台北市林森北路店面經營欣欣電子遊戲場，2007年7月開始在店內擺放賭博性電玩營業。

檢調指控，市府商業處2015年草擬台北市電子遊戲場業設置管理自治條例修正草案、送請台北市議會審查，葉林傳怕影響電玩店經營公開反對，使修正案退回市府，順勢要求增訂「落日條款」，還找不知情的李傅中武提法令修正案，利用修法機會圖利個人至少314萬元不法利益。