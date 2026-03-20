惡女狠甩律師巴掌遭聲押！中律理事長：她已失控 不收押永無寧日

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇律師，17日在台中地院內當眾朝台中律師公會理事長吳中和狠甩一巴掌，法警無作為、中院以新聞稿辯解開脫，引爆全台律師怒火；台中地檢今出手傳林女到案當庭逮捕、聲押，吳中和也說「看到一個好的開始」，否則林女一再失控永無寧日。

全案源於，中院3月17日審理林女恐嚇律師案，林在法庭外走廊挑釁律師，當眾朝吳臉部狠甩一個巴掌，「啪！」一大聲響驚動所有到庭律師，眾人異口同聲直呼「現行犯！」吳當場表明要提告，法警站在一旁無作為還告誡其他律師不要拍照錄影。

台中地院17日深夜新聞稿回應稱「法警當下無從立即判斷吳理事長是否受傷」，所以仍以維持法院秩序為先，8分鐘後轄區警方到場，「基於機關職權尊重，乃未發動逮捕。」顢頇回應引爆律師怒火，更直言中院成了全台唾棄的法院。

據了解，台中律師公會昨登門台中地院，向院長王漢章、行政庭長等人正式反應執業律師遭攻擊一事，也強硬表達對中院新聞稿曲解事實的不滿，雙方談話長達近2小時。

吳中和說，林女儼然已經失控，2月10日他和公會秘書長旁聽時被林女恐嚇、死亡威脅後，林還到秘書長臉書下留言預告「要賞巴掌」，果真在3月17日就當眾動手，事後又繼續在不同律師臉書下留言、私訊騷擾。

吳認為，檢方重視該案，迅速出手偵辦已有反覆之虞等理由將林女聲請羈押，讓他「終於看到一個好的開始」，否則林女持續在網路上搜尋，看到任何不滿的言論就留言恐嚇，這樣下去真的永無寧日。

吳中和也說，他挨這一巴掌要讓全台各院、檢，都能重視律師執業，及到庭受偵、審民眾的安全，司法機關是講求證據、理性的地方，不應情緒凌駕一切，心有不甘就動手傷人。