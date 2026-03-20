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4連霸議員李傅中武疑涉助理費被約談 藍營：不影響下周登記參選
北市山地原住民議員李傅中武，疑涉詐領助理費，被檢調搜索近4小時，帶走偵訊，北市議會議論紛紛，因近年來北市議員中，涉助理費而中箭落馬的至少3人，警察出身、交遊廣闊的李傅中武也出事，出乎眾人意料。
李傅中武是台北市的山地原住民議員，在台北市原住民選區，擁有深厚的基層實力，加上為人風趣幽默，人緣極佳，少有其他政黨派人參選挑戰他的原住民選區，過去民進黨曾試圖推出平地或山地原住民議員參選人，但得票數，都遭李傅中武和另一平地原住民議員李芳儒「輾壓」。
藍營人士說，台北市沒有原鄉，李傅中武長期服務札實，對設籍北市原住民的掌握確實，在選票扎根深厚下，已經4連霸15議員。由於國民黨北市議員初選領表登記，將從下周一至周三舉行，李傅中武這次因案遭約談，因登記參選可透過委託書，不論是否強制處分，不影響他登記參選。
北市議會指出，台北市議員每人每月助理補助費總額為32萬元，每位議員至少須聘用6人，無上限規定，近來修法後，薪資更彈性，已取消單一助理薪資8萬元的上限。
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