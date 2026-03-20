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獨／新竹人倫悲劇！男持刀弒外甥、老母阻止也受傷 今判無期徒刑
新竹地方法院17日起由國民法庭密集審理新竹人倫悲劇殺人案，曾男被訴與劉姓外甥兩人發生口角，盛怒之下竟持刀砍死外甥，而80多歲的曾母見狀上前阻止也遭砍傷，檢起訴求判重刑，新竹地方法院國民法庭於昨日辯論終結後，今依殺人罪判處曾男無期徒刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。
本案由審判長楊數盈、受命法官崔恩寧、陪席法官江宜穎組成合議庭，並與6名國民法官共同審理。判決指出，曾男於2024年11月9日晚間9時許，與外甥再度爆發口角，情緒失控下持廚師刀攻擊對方。劉男雖一度躲入浴室試圖避難，仍遭追砍，傷勢嚴重。
過程中，80多歲的曾母見狀上前阻止，卻也遭波及，手指受傷。曾男接連揮刀十餘下，導致劉男當場倒臥血泊中，失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。案發後，警方迅速趕抵現場將曾男逮捕，並依殺人罪嫌移送法辦。
檢方審酌犯行重大，且手段兇殘，依法提起公訴並建請從重量刑。國民法庭審理期間，綜合被告犯後態度、犯案動機及手段等情節，認定其行為已嚴重侵害他人生命法益，今天下午作出無期徒刑判決，並宣告扣案2把刀具予以沒收。
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