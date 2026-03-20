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匿名發文「取暖」失敗掰帳號被盜 張浩銘懲戒開庭想禁旁聽：我是法官

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

高雄地院法官張浩銘請求調動不成，在法官論壇匿名發文「取暖」反遭砲轟，他向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，資訊處啟動資安調查，東窗事發。法官評鑑委員會決議報由司法院移送職務法庭，建議罰6個月月俸。職務法庭今開庭，張以家人隱私等理由請求禁止旁聽，並說「我現在還是法官」，司法院代表質疑「通常只有與性自主有關案件才不公開」，法官駁回聲請。

張浩銘曾擔任律師，2024年12月23日派任高雄地院候補法官，去年3月10日以雙親扶養、醫療上有特別需要，向司法院申請優先調動至新北地院，但新北地院召開法官會議後，決議不同意張申請調動。

張浩銘不滿，同年5月27日晚間透過VPN院外連線，以暱稱「不吐不快」在法官論壇發表標題為「特殊調動法官會議的程序是什麼？」的貼文。貼文內容提及「最近有某法官申請特殊調動，從甲法院調動到乙法院，甲法院已經決議通過，乙法院是收人的法院，竟然表決不同意，席間還有學長姐表示乙法院是艱困法院，某法官的情況不適合來」、「變向（相）的法官會議的程序跟審查，比審判還要粗糙。某法官的情況真的很艱困，但很遺憾乙法院的會議程序好草率。這樣乙法院統調的時候也可以不用補人了，有人想來還拒絕，不是很艱困嗎？」

貼文一出惹議，為了平息風波，張於同年6月4日下午致電司法院資訊處，稱法官論壇的貼文不是他發的，請求刪文，又發電子郵件表示「經院內查詢發現該篇文章從我帳號發文，但並非我本人發文，此發文造成我的困擾，請求協助刪除下列時間、暱稱作者之發文」。

張浩銘又向資訊處表示，高雄地院資訊室已在查是誰盜用帳號、啟動資安調查等。資訊處獲報，認為法官帳號被盜屬第一級資通安全事件，立即啟動調查，並確認貼文確實是張的IP發出，且雄院資訊室未接獲啟動調查的通知。紙包不住火，張緊急致電、寄電子郵件至資訊處道歉。

法評會認為，張向資訊處謊稱帳號遭盜用，與刑法未指定犯人的誣告罪「僅有一線之隔」，且事後一再否認有向資訊處表示「帳號遭盜用」，明顯思慮不周且言行不檢，違反法官倫理規範規定且情節重大。

職務法庭今開庭時，張浩銘先以案件涉及個人、家人隱私，且媒體過度報導影響他的防禦權、案件中有「機關密件」等理由，請由不公開審理。法官也請司法院代表表示意見，司法院認為法官懲戒案件以公開為原則，通常只有涉及性自主案件才不公開審理。

「我現在還是法官」張浩銘聲稱若將個人、家庭資訊暴露於社會，會造成家庭困擾，也影響行使審判職務，超出本件審理必要範圍；審判長諭知本件準備程序公開審理。

張浩銘表示，移送內容與客觀事實有差異，自認「表達失當」與刻意說謊應不相同，法評會的決議是否定他人格，對於財產性質的懲戒，也應該看他是否真有造成不利益的情形，才符合比例原則。

因張浩銘曾稱「平板電腦後來確實有送回高雄地院資訊室重灌，是因為事發當時平板電腦放在台北住處房間，被胞兄的小孩誤拿去看YouTube影片，等到自己進房間查看時，發現已是藍底白字重設的畫面」，法評會認為要將公發平板電腦還原到出廠設定，不可能一鍵完成，張的說詞有疑，他要求重灌平板電腦的動機可議，更加凸顯張未恪遵誠信的處事態度。法評會認為張聲稱未造成任何人權益受損，但資訊處人員的工作負擔和法官正直形象，張根本不在意。

法官今整理爭點，包括張浩銘是否有懲戒必要？是否損及司法形象？究竟是沒真誠面對錯誤還是「誤會」？媒體報導是否可歸責於張等，以及懲處形式何者為當。本件候核辦。

高雄地院法官張浩銘請求調動不成，在法官論壇匿名發文「取暖」反遭砲轟，他向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，資訊處啟動資安調查，東窗事發。司法院將張移送懲戒，職務法庭今開庭，張以家人隱私等理由請求禁止旁聽，司法院代表質疑「通常只有與性自主有關案件才不公開」，法官駁回聲請。記者王宏舜／攝影
高雄地院法官張浩銘請求調動不成，在法官論壇匿名發文「取暖」反遭砲轟，他向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，資訊處啟動資安調查，東窗事發。司法院將張移送懲戒，職務法庭今開庭，張以家人隱私等理由請求禁止旁聽，司法院代表質疑「通常只有與性自主有關案件才不公開」，法官駁回聲請。記者王宏舜／攝影

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