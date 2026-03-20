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台中地院內賞律師巴掌沒被逮…惡女又揚言殺人 檢方急逮捕聲押

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狠甩律師巴掌、台中惡女又揚言殺人 檢方急逮捕聲押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇律師，17日在台中地院內更當眾朝台中律師公會理事長吳中和狠甩一巴掌，法警站在一旁沒逮捕她，中院新聞稿又以「法警無從立即判斷吳是否受傷」開脫，引爆全台律師怒火；中檢今傳林女到案，發現她持續在網路恐嚇殺人，今當庭逮捕聲請羈押。

據了解，中檢今下午3點多傳喚林女到庭，她準時抵達且情緒穩定，能正常應答，檢方諭知當庭逮捕也未失控，已安靜待在拘留所。

台中地檢表示，林女17日在中院內攻擊律師，中檢相當重視，指派主任檢察官黃嘉生、檢察官蔡承翰成立專案小組，指揮台中第一分局偵辦。

檢方說，今傳喚林女、被害人到案，並調閱驗傷診斷證明書、相關監視器影像勘驗，再查林女2025年11月6日上午， 在台中高分院開庭時，涉嫌違反法官維持法庭秩序之命令不聽制止，對高姓律師恐嚇。

檢方說，林3月17日下午又在台中地院法庭外，涉嫌以強暴手段傷害及公然侮辱吳姓律師，涉犯傷害、恐嚇、強暴犯公然侮辱及法院組織法第95條違反維持法庭秩序命令等罪之嫌疑重大。

中檢審酌，林女2024年11月、2025年6月間， 就曾因涉嫌傷害傅姓律師、恐嚇聶姓律師，經中檢起訴，2月10日在中院開庭期間又和律師衝突，並於3月18日在網路發文恐嚇他人生命言論。

中檢認為，林女顯有反覆實行傷害、恐嚇等犯罪之虞，今下午當庭逮捕，將他向台中地院聲請羈押。

林女當眾朝中律中會理事長甩巴掌。圖／報系資料照
林女當眾朝中律中會理事長甩巴掌。圖／報系資料照

林女打完吳中和巴掌後，又持續在網路留言，還在立法委員翁曉玲臉書下稱殺人。圖／截自臉書
林女打完吳中和巴掌後，又持續在網路留言，還在立法委員翁曉玲臉書下稱殺人。圖／截自臉書

檢察官 理事長 台中

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