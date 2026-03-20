李傅中武涉15年來詐領助理費逾千萬元 岳母、妻舅當人頭7人晚間複訊

國民黨台北市議員李傅中武被控涉貪汙詐取助理費，其林姓妻子身為公費助理涉與金流有關，台北地檢署追查，從2011年起迄今長達約15年，李傅中武涉用岳母、妻舅等親戚當人頭，詐領人頭助理費逾千萬元，稍早檢調搜索完畢，7名被告今晚移送北檢複訊。

台北地檢署接獲民眾檢舉此案立案調查，今指揮調查局台北市調查處搜索議員、議員辦公室，及其人頭助理親戚的住居所共5處，通知李傅中武等7人到案說明。

檢調掌握，4連霸原民議員李傅中武，涉嫌從2011年起迄今，利用人頭詐領台北市議會公費助理費用，金額逾千萬元，其中林姓妻子是演藝圈資深經紀人也是真正的公費助理，其餘人頭助理身分包含岳母、妻舅、妻舅的配偶、林妻胞姊及外甥等5人。

檢方查出，15年間親戚分段領取助理費，涉詐領的時間、金額不同，林妻疑似與金流相關，被列為被告。