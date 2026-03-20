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遭司法不當對待？男子在彰化火車站前舞刀被判刑4個月

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

今年元月間，吳姓男子因自認受司法不公對待，在彰化火車站前持彈簧刀恐嚇印尼移工，並威脅其他在場民眾，經彰化地院簡易判決有期徒刑4個月，得易科罰金，並沒收作案用彈簧刀。

判決書指出，今年1月18日下午4時許，吳男攜帶一把收合長約15公分的彈簧刀到彰化火車站前，他疑因不滿自身遭遇，自認受到司法不公對待，情緒失控，突然追逐路過的印尼籍移工，並從後方掐住其中一名男子頸部，同時以彈簧刀抵住頸部，造成被害人及周遭民眾極度恐懼。

現場站務人員與被害人友人隨即合力制止並奪下刀械，並通報警方到場處理，化解危機。檢方偵查後，以吳男行為同時涉及恐嚇公眾及恐嚇他人罪提起公訴。法院審理時，考量吳男坦承犯行，但行為已對公共安全造成威脅，判決有期徒刑4個月，得易科罰金，並沒收作案用彈簧刀。

吳姓男子在彰化火車站前舞刀，經彰化地院簡易判決有期徒刑4個月，得易科罰金，並沒收作案用彈簧刀。圖／民眾提供
吳姓男子在彰化火車站前舞刀，經彰化地院簡易判決有期徒刑4個月，得易科罰金，並沒收作案用彈簧刀。圖／民眾提供

司法 被害人 頸部

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