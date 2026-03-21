資安院爆內鬼遭調查局約談 資安署：已要求強化內部資安管控機制

國家資通安全研究院（以下簡稱資安院）內部人員遭爆涉嫌違規存取資料。示意圖。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

國家資通安全研究院（以下簡稱資安院）內部人員遭爆涉嫌違規存取資料，對此，資安署表示，本案目前已進入司法調查程序，資安署與資安院將全力配合檢調單位偵辦，秉持毋枉毋縱之原則。同時，資安署已要求資安院全面檢視並強化內部資安管控機制，以確保國家資安防護量能不受影響。

國家資通安全研究院爆發嚴重資安漏洞。調查局發現，資安院彭姓主管研發一套行政系統時，因需要其他單位資料庫建置，竟可透過內部系統漏洞，直接下載機敏資料。新北市調查處昨天赴台南拘提彭男，搜索扣押電磁紀錄，同步約談彭男團隊成員丁姓、李姓工程師到案、3人清晨移送台北地檢署，全案依妨害電腦使用罪偵辦。

對此，資安署表示，本起事件係由資安院於農曆年前之內部稽核中主動發現，並於主動尋求法務部調查局協助進行偵辦；經初步了解，本案為資安院內部人員透過技術手段駭入內部電腦系統，取得其無權限閱覽之內部文件。

資安署說，關於涉案人員取得上述文件後，是否有將資料外洩給其他外部單位或個人，目前調查局與資安院正全力調查與釐清當中。

資安署強調，本案目前已進入司法調查程序，資安署與資安院將全力配合檢調單位偵辦，秉持毋枉毋縱之原則。同時，資安署已要求資安院全面檢視並強化內部資安管控機制，以確保國家資安防護量能不受影響。