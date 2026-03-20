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車手150萬贓款遭黑吃黑劫走 3假警察真搶匪判刑

中央社／ 彰化20日電

黃姓男子等人假冒警察，趁機向剛面交取款150萬元的詐騙集團車手搶走贓款分贓，車手旋即回報詐團並報警；彰化地院將3名假警依結夥搶奪罪，最重處3年2月刑期。

根據彰化地方法院判決書，馬來西亞籍江姓車手去年1月到彰化，向誤信假投資的被害人拿取新台幣150萬元現金；身分不詳自稱「武庚」得知江姓車手任務後，由黃姓男子等人以假冒警察真搶奪方式，尾隨取款後的江姓車手，在巷子向車手表示他們是警察並要求配合，再趁機搶走車手放在背包內贓款。

黃男一夥人離開後，各分得10萬元報酬，其餘帶往台中一處廁所交付給「武庚」指示的人。江姓車手事後立即將贓款被搶情形回報詐騙集團上游成員，並依指示報警。

法官認為，被告等人均正值青壯年齡，卻不循正當途徑獲取所需財物，竟冒充警察結夥搶奪，僭行公務員職權，破壞公務員執行職務公信力，侵害被害人財產權，嚴重危害社會治安，所為惡劣，將黃男等3人依結夥搶奪罪處2年8月至3年2月不等刑期。全案可上訴。

另外，江姓車手依犯3人以上共同詐欺取財罪，判刑1年6月確定，並於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。

詐騙集團 被害人 公務員 搶劫

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