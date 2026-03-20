影／2竊賊偷車載電纜線露餡 台南警抽絲剝繭槓上開花

台南市警三分局本月初獲報，停放在安南區館前二路停車場內小貨車遭竊，經調閱監視器及車輛軌跡，發現該車行跡異常，且後車斗載有大量整捆電纜線，循線擴大追查，鎖定51歲謝姓、53歲曾姓男子2人並在北門區三寮灣一帶尋獲失竊車輛，全案依加重竊盜罪嫌函送法辦。

第三分局和順派出所指出，3月2日接獲民眾報案，指停放在館前二路停車場小貨車疑似遭竊，經調閱監視器及車輛軌跡，發現該車行跡異常，且後車斗載有大量整捆電纜線，研判另涉竊案，進而擴大追查。

專案人員沿線調閱監視影像並比對分析，發現謝、曾2人刻意徒步繞行、變裝遮掩身分後行竊，並將車輛駛往偏僻地區藏匿，最後在北門區三寮灣一帶尋獲失竊車輛並發還車主。

警方進一步追查電纜線來源，確認為轄內工地失竊財物，經蒐證鎖定謝、曾2人涉有重嫌，經通知到案說明。

警方也呼籲，民眾及業者應加強車輛與工地財物防竊措施，如發現可疑情事應立即報案，共同維護社會治安。

台南市警三分局本月初獲報，停放在安南區館前二路停車場內自小貨車遭竊，進而揪出謝、曾姓2名竊賊，另涉轄區電纜線竊案。圖／讀者提供