調查班第63期開學 黃謀信期許專業、團隊、正己

法務部調查局調查班今天舉行第63期開學典禮，法務部政務次長黃謀信提出三項期許，專業、團隊、正己，勉勵學員強化能力與心理素質，為未來職責做好萬全準備。

調查局今天上午在幹部訓練所舉行調查班第63期開學典禮，由黃謀信主持，調查局長陳白立、國防部憲兵指揮部副指揮官于大任等共140人觀禮。

黃謀信表示，恭喜86名新進學員通過競爭激烈的調查人員特考，進入展抱山莊受訓，這不僅是個人榮耀，更象徵責任的起點；但「所有榮耀止於昨日」，自受訓起即肩負國家安全與社會安定重任，未來辦理個案或蒐集國安情資，皆可能影響整體局勢。

黃謀信提出三項期許，第一為「專業」，除本職學能外，更須具備同理心與抗壓性，辦案時兼顧人性關懷，並能承受來自內外部的高度壓力；第二為「團隊」，強調現代案件需協同合作，透過團隊力量與專業整合，達成精緻辦案，以因應社會高度監督。

黃謀信說，第三為「正己」，在外部監督與內部紀律雙重要求下，調查官更應高於一般公務員自我要求，落實廉潔自持。最後，他也勉勵學員，以「明日即上戰場」的心態檢視自身準備，強化能力與心理素質，為未來職責做好萬全準備。

根據調查局新聞稿，調查班第63期計有男學員48人、女學員38人，共86人，其中2人是憲兵現役軍官隨班附訓；學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，其中有學員具護理師、社工師及土木技師資格，並有多人通過律師、記帳士與專門職業及技術人員考試。

調查局表示，本期學員於今年1月19日報到入所，經2個月輔導適應與基礎課程後，正式舉行開學典禮，展開為期1年的嚴格訓練。