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影／「晚安小雞」入獄反被詐1300萬 稱之後拍片會改變風格
台灣爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）在柬埔寨坐2年牢，他上月服刑期滿，昨晚搭機返台，因2023年在新北市淡水土地公坑某民宅直播，被控侵入住宅及毀損罪未到案遭通緝，一落地就被警方逮捕，陳能釧經解送歸案，士林地檢署今開庭諭令無保請回、限制住居。
陳能釧在鏡頭前侃侃而談，講了超過5分鐘，先坦承因為探險是要去別人的土地探險，確實有侵入住宅，但毀損抽屜、保險箱等物不是自己造成的，是闖入前小偷弄的。
陳能釧提及他在柬埔寨被詐騙，稱在柬埔寨賄賂是很正常的事，他因被判兩年徒刑，聽獄友說給法院「罰金」可獲減刑，所以當初進去的時候想說能不能減個三分之一，殊不知陸續被騙了3次，分別是12萬美金、11萬美金、400萬泰銖，合計共1300多萬元（38萬多美金）。
陳能釧透露，一開始會去柬埔寨並不是他自己的意思，而是「廠商的廠商」，他說有一名女子向他說柬埔寨這個國家比較處於灰色地帶，可以拍被綁架之類的影片，他當時極力反對，但被對方說服「拍這個可以讓粉絲可以提高防範」，且對方提出泰國皇室的證明，保證在柬埔寨這個國家的安全，才前往拍片，但強調「還是他決定要去柬埔寨，被判兩年牢自己要去承擔」。
陳能釧談及未來規劃，說之後拍片會改變風格，要保守一點、不要這麼超過，「網紅要長期經營，不要為了一時流量做這些事，這兩年在裡面可以學到很多外面學不到的東西，這是外面大家想不到的」。
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