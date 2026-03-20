「只認垃圾不認石棉？」民控北港舊台汽石棉瓦砸屋國賠遭駁

雲林縣北港鎮舊台汽車站老舊建物去年颱風期間石棉屋頂被強風吹落，林姓住戶指控住家與愛車遭砸損，申請國賠近25萬元遭駁回。林女今在縣議員蔡孟真陪同下召開記者會，要求重啟審理，並質疑縣府拆除石棉瓦未灑水防止逸散，痛批管理失職；縣府則回應，國賠認定證據不足，當事人可提出民事訴訟或補足證據提出複審，至於施工過程均依規定辦理。

林姓住戶表示，房屋與車輛修復費用逾20萬元，屋內明顯有石棉瓦碎屑，卻被國賠小組認定無因果關係，「只看到垃圾飛舞，卻不認石棉」，難以接受，希望重啟審理。

蔡孟真則指出指出，該建物屬縣府財產，雖然災害難以預料，但管理不當仍應負責，批評縣府未即時關心受害住戶，「好像與己無關」，要求重啟國賠調查，並全面盤點雲林縣公有老舊、危險建物；另指拆除石棉瓦未見灑水防護措施，要求環保局應依法裁罰。

交通工務局說明，該處原為舊台汽客運站，後配合都市計畫變更為商業區，並回饋約3成土地作為停車場，由縣府管理，現場包含停車場、修車廠及加油站等設施。因建物長年閒置老舊，去年颱風強風造成部分石棉屋頂破損、散落，周邊住戶反映住家門窗與車輛受損，遂提出國賠申請24萬9420元。

交通工務局長汪令堯表示，國賠審查須符合「公共設施管理疏失、非天然災害、且具相當因果關係」等要件，但當事人未有報案紀錄佐證，所提供監視器畫面也難以直接證明石棉瓦掉落與損害間的關聯，經國賠審議小組邀集專家檢視後，認定證據不足，決議不予賠償。若不服，民眾仍可提起民事訴訟，或補強證據申請複審。

針對施工爭議，汪令堯強調，縣府已將該場址列為高風險設施，並於3月16日啟動拆除作業，施工單位每日均有灑水並留存照片紀錄，清運過程也依環保與職安規範辦理，否認未採防護措施的說法。

汪令堯表示，該處後續將規畫轉型為停車空間，以改善地方停車需求與交通環境，同時強化公有設施管理，避免類似事件再度發生。

雲林縣議員蔡孟真（如圖）指北港鎮舊台汽車站老舊建物屬縣府財產，雖然災害難以預料，但管理不當仍應負責，批評縣府未即時關心受害住戶，「好像與己無關」，要求重啟國賠調查，並全面盤點雲林縣公有老舊、危險建物。記者陳雅玲／攝影

雲林縣北港鎮舊台汽車站老舊建物去年颱風期間石棉屋頂被強風吹落，林姓住戶指控住家與愛車遭砸損，申請國賠近25萬元遭駁回。林女（右二）今在縣議員蔡孟真陪同下召開記者會，要求重啟審理。記者陳雅玲／攝影

雲林縣北港鎮舊台汽車站老舊建物去年颱風期間石棉屋頂被強風吹落，林姓住戶指控住家與愛車遭砸損，申請國賠近25萬元遭駁回，縣府規畫將該處轉型為停車場，近日展開建物拆除作業。記者陳雅玲／攝影