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影／「晚安小雞」開庭獲限制住居 受訪稱台灣真好、想吃爌肉飯

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台灣爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）因在柬埔寨自導自演遭詐騙集團園區綁架，被當地法院以「煽動製造社會動亂罪」判兩年徒刑，他上月服刑期滿，昨晚搭機返台，因在台身背侵入住宅及毀損罪2條通緝，一落地就被警方逮捕。陳能釧經解送歸案，士林地檢署今開庭諭令限制住居。

陳能釧今天上午11點35分步出偵查大樓，一派神情輕鬆，也脫掉了帽Ｔ，改以米色的短袖上衣出現在鏡頭前，他接受媒體訪問，稱在庭上坦承確實有侵入住宅，但沒有毀損物品，「那個毀損是以前就在那邊的，以前小偷都會去偷，保險櫃、抽屜都不是他用的」，

陳能釧說，等等要先去跨火爐，然後再回家看小孩子，笑稱「小孩子2年沒有看到爸爸了」；而這兩年來要感謝的人太多、要對不起的人也太多，但特別感謝老婆的付出，也說想回家趕快吃個豬腳麵線。

陳能釧離開前，默默說出「台灣真好」、「終於自由了」等語，記者詢問他是否有最想念台灣什麼食物，他直言豬肉飯、滷肉飯、爌肉飯，最後透露會在自己的粉絲專頁發布相關記者會資訊，對外說明包括在柬埔寨被詐騙的事發經過。

據了解，陳能釧所涉通緝案，發生在2023年10月30日凌晨0點多，他為了提升社群頻道流量，擅自闖入新北市淡水區土地公坑某民宅直播，涉嫌期間毀損門鎖並任意翻動擺設、撒冥紙，嚴重影響住戶安全；警方獲報同年11月22日通知到案未果，案件移送士林地檢署，士檢2024年10月8日發布通緝。

台灣爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）回台後因通緝身分被逮，今天從士林地檢署開完庭，檢方諭令限制住居，他一派輕鬆直言「台灣真好」。記者翁至成／攝影
台灣爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）回台後因通緝身分被逮，今天從士林地檢署開完庭，檢方諭令限制住居，他一派輕鬆直言「台灣真好」。記者翁至成／攝影

台灣爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）回台後因通緝身分被逮，今天從士林地檢署開完庭，檢方諭令限制住居，他一派輕鬆直言「台灣真好」。記者翁至成／攝影
台灣爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）回台後因通緝身分被逮，今天從士林地檢署開完庭，檢方諭令限制住居，他一派輕鬆直言「台灣真好」。記者翁至成／攝影

台灣爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）回台後因通緝身分被逮，今天從士林地檢署開完庭，檢方諭令限制住居，他一派輕鬆直言「台灣真好」。記者翁至成／攝影
台灣爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）回台後因通緝身分被逮，今天從士林地檢署開完庭，檢方諭令限制住居，他一派輕鬆直言「台灣真好」。記者翁至成／攝影

台灣爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）回台後因通緝身分被逮，今天從士林地檢署開完庭，檢方諭令限制住居，他一派輕鬆直言「台灣真好」。記者翁至成／攝影
台灣爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）回台後因通緝身分被逮，今天從士林地檢署開完庭，檢方諭令限制住居，他一派輕鬆直言「台灣真好」。記者翁至成／攝影

柬埔寨 晚安小雞

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