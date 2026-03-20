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中油前執行長涉貪近3000萬！宣判前棄保潛逃 法院發布通緝

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中油最貪執行長昨剪腳鐐逃亡 法院急沒收5百萬保金通緝

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪近3000萬元，原定下周宣判，昨天下午驚傳破壞電子腳鐐潛逃，經檢警漏夜追緝未果，橋頭地方法院今天上午10時30分正式裁定沒收500萬元保證金，並對徐漢發布通緝。

橋頭地院今上午緊急發布說明，強調已對徐漢施以法令所定之全部防逃措施。院方指出，徐漢自2022年初遭羈押後，因法定羈押期限幾近屆滿，法院才於2023年6月7日裁定以500萬元交保，並實施限制住居於高雄市楠梓區、限制出境與出海，且嚴禁接觸共同被告及證人，隨後於去年5月19日，進一步命其配戴電子腳環接受科技監控。

徐漢於前天晚間行蹤還正常，仍依規定於住家以手機自拍傳送至科控中心完成報到，沒想到昨天下午1時55分，科控中心即發出三級告警，確認其腳環在屏東縣萬巒鄉附近遭拆卸。

橋頭地院5分鐘後火速開立拘票，函請高雄市楠梓警分局、屏東地檢署協助拘提，並通報海巡署、移民署等單位防堵其偷渡出境，但直到今天上午，徐漢仍下落不明，法院遂依法發布通緝。

針對檢方內部研判法院命徐漢宣判日到庭，是釋放「當庭羈押」訊號而引發其逃亡動機一事，橋頭地院也說明表示，本案於2025年7月底言詞辯論終結，原定今年1月底宣判，因卷證龐雜、合議庭需時間撰寫判決而延至3月23日。

橋院強調，命徐漢等4名被告親自到庭聽判，是依據2019年修訂的刑事訴訟法防逃規定，該條文授權法院得命被告於宣判日到庭，藉由不到庭得逕行拘提或命再執行羈押的法律效果，來確保後續程序順利並防杜逃匿，院方此舉正是依法執行防逃措施的一環，而非刻意引發被告恐慌。

橋頭地方法院。本報資料照片
橋頭地方法院。本報資料照片

中油 限制出境

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