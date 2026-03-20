聽新聞
0:00 / 0:00
影／反罷免影片挨告抄襲 國民黨前發言人楊智伃：據理力爭問心無愧
去年大罷免期間推出「萊爾校長」動畫宣傳影片挨告抄襲，國民黨前發言人楊智伃今前往智財偵查大隊應訊前表示，她指稱遭控的抄襲內容，竟然是不到3秒鐘、呈現不同顏色的「芒草」畫面，她說，一定會據理力爭且問心無愧，不怕司法的濫訴或司法迫害。
國民黨去年大罷免期間推出「萊爾校長」動畫宣傳，大獲網友好評，但影片製作團隊卻被電影「零日攻擊」製作團隊控告違反著作權法，國民黨前發言人楊智伃和國民黨新媒體部前主任韋淳祐今天上午前往新店區安豐路智財偵查大隊應訊。
楊智伃今指稱遭控抄襲內容，竟然是不到3秒鐘、呈現不同顏色的「芒草」影片畫面，她說，不免讓人懷疑，是否有人不斷透過司法的濫訴或司法迫害，企圖追殺曾任職於國民黨文傳會及黨中央的人員，尤其在近期「總統府專機私菸案」等事件中，在野黨採取強力的監督立場，或許讓民進黨試圖透過特定媒體或司法手段，讓不同意見的人噤聲。
針對此事，楊智伃強調她會據理力爭、問心無愧，並且更會勇往直前，她說，監督的力道從來不會減弱，只會為了民意與正義越發強大，絕不退縮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。