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影／反罷免影片挨告抄襲 國民黨前發言人楊智伃：據理力爭問心無愧

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

去年大罷免期間推出「萊爾校長」動畫宣傳影片挨告抄襲，國民黨前發言人楊智伃今前往智財偵查大隊應訊前表示，她指稱遭控的抄襲內容，竟然是不到3秒鐘、呈現不同顏色的「芒草」畫面，她說，一定會據理力爭且問心無愧，不怕司法的濫訴或司法迫害。

國民黨去年大罷免期間推出「萊爾校長」動畫宣傳，大獲網友好評，但影片製作團隊卻被電影「零日攻擊」製作團隊控告違反著作權法，國民黨前發言人楊智伃和國民黨新媒體部前主任韋淳祐今天上午前往新店區安豐路智財偵查大隊應訊。

楊智伃今指稱遭控抄襲內容，竟然是不到3秒鐘、呈現不同顏色的「芒草」影片畫面，她說，不免讓人懷疑，是否有人不斷透過司法的濫訴或司法迫害，企圖追殺曾任職於國民黨文傳會及黨中央的人員，尤其在近期「總統府專機私菸案」等事件中，在野黨採取強力的監督立場，或許讓民進黨試圖透過特定媒體或司法手段，讓不同意見的人噤聲。

針對此事，楊智伃強調她會據理力爭、問心無愧，並且更會勇往直前，她說，監督的力道從來不會減弱，只會為了民意與正義越發強大，絕不退縮。

去年大罷免期間推出「萊爾校長」動畫宣傳影片挨告抄襲，國民黨前發言人楊智伃今前往智財偵查大隊應訊前表示，會據理力爭且問心無愧，不怕司法的濫訴或司法迫害。記者王長鼎／攝影
去年大罷免期間推出「萊爾校長」動畫宣傳影片挨告抄襲，國民黨前發言人楊智伃今前往智財偵查大隊應訊前表示，會據理力爭且問心無愧，不怕司法的濫訴或司法迫害。記者王長鼎／攝影

零日攻擊 罷免 抄襲 發言人 民進黨

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