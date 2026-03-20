三聯集團吸金22億定讞 雄檢火速拘提掛名董座等4人發監

三聯集團涉嫌以「老鼠會」模式違法吸金超過22億元，最高法院昨天駁回上訴，全案定讞，為避免重演該集團實際負責人徐少東棄保潛逃的覆轍，最高檢察署旋即通報高雄地檢署啟動防逃機制，雄檢第一時間開立拘票，指揮調查局幹員於台中、高雄兩地將集團董事長張永昌等4人拘提到案，已於今天上午全數發監執行。

高雄地檢署指出，三聯集團違反銀行法等案件，經最高法院判決上訴駁回確定，依據判決結果，集團董事長張永昌應執行有期徒刑11年、策略長朱園銘判處7年、台中區處長黃瓊隆判處9年、高雄二區處長江宗儒則判處8年。

由於該集團實際負責人徐少東在三審定讞前，已於去年5月從嘉義搭船至澎湖偷渡出境，目前遭通緝並註銷護照。為防堵同案被告有樣學樣，雄檢接獲最高檢察署通知後，執行科主任檢察官余彬誠及檢察官鄭舒倪積極任事，立即依照法務部「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」及刑事訴訟法第469條規定核發拘票。

檢方隨後指揮法務部調查局台南市調查處、南部地區機動工作站派員，兵分多路前往台中及高雄等地，成功將張永昌等4名重犯拘提歸案，並火速送監執行，確保國家刑罰權得以實現。

徐少東與掛名董事長的律師張永昌，自2015年9月至2019年5月間，以假銷售真吸金的方式誆騙大眾，犯罪時間近4年，被害投資人多達4016人。案件於2020年起訴後，歷經一、二審，張永昌皆被判處11年徒刑。