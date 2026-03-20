聽新聞
0:00 / 0:00
男彰化車站持彈簧刀架移工頸 恐嚇公眾判刑4月
吳姓男子1月於台鐵彰化車站持刀架住移工脖子，站務人員及移工友人聯手壓制吳男，並報警逮人；彰化地方法院依恐嚇公眾罪處有期徒刑4月、得易科罰金。全案可上訴。
根據彰化地方檢察署起訴書，吳男今年1月18日下午4時許，攜帶收合後長度約15公分彈簧刀，搭車抵達彰化車站，之後在車站柱子旁蹲下，因其自認遭受司法不公待遇，見多名印尼籍移工路過時，他突然從後方數公尺處追向移工。
吳男從口袋取出彈簧刀，掐住其中一名移工頸部，並持刀抵住，導致眾人心生畏懼，站務人員與移工友人共同將吳男刀子奪下，彰化縣警察局彰化分局獲報後立即到場逮人，依刑法恐嚇罪嫌等送辦。
法官審酌，吳男竟在公眾往來火車站前，恐嚇公眾及被害人，致生危害於公安，所為應受譴責；兼衡其犯後坦承犯行態度等，依犯恐嚇公眾罪處4月刑期，得易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。