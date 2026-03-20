三聯董座徐少東吸金22億元...他早已棄保落跑 最高法院判關13年定讞

三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東違法吸金22億元，但案件上訴三審審理期間，徐於去年5月留下家書後潛逃，並傳訊兒子稱「人在日本」，已被沒收4000萬保證金並發布通緝，最高法院依非法經營銀行業務等罪判刑13年，併科1億元罰金定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

徐少東2017年購入虧損不斷的南頻電信公司，由律師張永昌擔任南頻電信董事長，徐自己擔任營運長，但因虧損仍未改善，徐便向投資人宣稱三聯南頻公司開發具通訊加密技術的App，結合電信加值服務及法律諮詢，具前瞻發展性，藉此吸引投資人注資。

徐少東以「老鼠會」模式非法吸金22億6780萬元，又為隱匿犯罪所得，2016年1月22日起至2019年4月25日多次從三聯公司銀行帳戶提領大額現金，再加以隱匿，款項高達1億2838萬元，也犯洗錢罪。

徐少東被檢方起訴後移審法院，法院裁定4000萬元交保，高雄高分院二審判徐少東13年徒刑、張永昌11年徒刑，最高法院昨駁回上訴而確定。檢方今上午也已拘提張永昌與其他同案被告到案，發監執行。

徐少東在案件上訴第三審期間，於去年5月9日留下家書後失蹤，兒子同年月11日報案協尋，檢方依失聯行跡，認定逃亡，通知外交部領事事務局廢止及註銷徐少東護照，並發布通緝。

徐少東除違反銀行法之外，另與台灣新住民關懷總會理事長周滿芝製作假民調，企圖影響總統大選的選民意向，涉犯反滲透法、國安法、總統副總統選舉罷免法等案。

三聯集團負責人徐少東。圖／最高檢察署提供