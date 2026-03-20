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軍紀法治淪喪！陸軍109旅役男夥班長賣煙彈恐嚇長官 7人判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陸軍109旅吳姓役男2024年間在營區賣煙彈開賭場，行賄高姓班長、詹姓役男取回查扣煙彈，洪姓班長、宋姓役男成煙彈供毒鏈，詹還轉售煙彈擴散毒品交易網，另陳姓役男不滿管教揪何姓黑幫友人恐嚇副排長，桃園地院依貪汙、販毒、恐嚇等罪，將7人判處1年8月至6年6月不等徒刑，可上訴。

犯罪事實指出，吳姓役男2024年6月中至9月27日，先後於中壢、桃園及八德等區以1000元至2500元不等價格販賣「喪屍煙彈」。同年4月吳於楊梅太平營區的步一營一連以手機上網路賭博平台，提供權限及額度供2名役男賭博賺佣金，其中唐男付不出賭資，向上級單位反映而東窗事發。

2024年8月初，吳的直屬長官下士高姓班長查到吳在營區持有1顆違禁品喪屍煙彈，卻未依規定向上回報，反聽從詹姓役男建議，要吳拿1萬元贖回，吳基於行賄，雙方議價後以5000元在一營一連幹部二寢內交錢交貨；詹男則於同年10月間在北測中心及竹北，分別販售喪屍煙彈給同期役男。

步一營二連下士洪班長則是喪屍煙彈供應商，宋姓役男是負責找藥腳的小藥頭，2024年10月28日前得知北測中心有徐姓士兵叫貨，先向洪班長取煙彈，再將三級毒品送進營區交易；宋男也幫賴姓藥頭找客源，同年11月4日將煙彈直送營區。

109旅另名陳姓役男因不滿所屬步一營戰支連直屬江姓副排長管教，竟與何姓黑幫友人於2024年11月23日去電恐嚇江「我桃園同心會的阿冠」、「出營區小心一點，你老婆小孩也要注意安全，我找人堵你」等語；檢方審酌，6人犯案時為現役軍人，建請法院為維護軍紀，求處1至13年不等。

合議庭審酌，被告吳姓役男不思正途賺取所需，提供軍中同袍賭博網站，助長投機風氣；向直屬班長行賄，嚴重玷汙官箴與損害軍隊紀律、影響國軍形象，犯罪所生損害甚鉅，考量始終坦承犯行，無前科紀錄素行，依販賣禁藥、販賣三級毒品、意圖營利供給賭博場所、對公務員關於違背職務行為行賄等罪判執行4年8月徒刑，沒收賭博不法所得19萬餘元。

高姓班長漠視法律、軍紀，以5000元對價，讓被告吳男取回遭查扣的煙彈，嚴重玷汙官箴、損害軍隊紀律及影響國軍形象，考量始終坦承犯行，無前科紀錄，依共同犯違背職務行為收受賄賂罪判2年10月，沒收犯罪所得5000元。

被告詹姓役男漠視法律、軍紀，提議以1萬元對價，讓被告吳男取回遭查扣的煙彈，嚴重玷汙官箴、損害軍隊紀律及影響國軍形象，考量始終坦承犯行，無前科紀錄素行依共同犯違背職務行為收受賄賂、3次販賣三級毒品等罪，判執行6年6月徒刑。

被告洪班長、宋姓役男漠視法律、軍紀，在軍中兜售毒品，嚴重損害軍隊紀律、影響國軍形象，考量始終坦承犯行，均無前科紀錄素行，洪依販賣三級毒品罪判3年7月徒刑，宋依2次販賣三級毒品罪判執行2年，緩刑5年，支付公庫2萬元。

被告陳姓役男案發時為現役軍人，本應遵守法治與軍紀，因不服江姓副排長管教，而心生怨懟，與被告何男出言恫嚇江，對軍隊紀律與軍中倫理產生不良影響，造成江內心恐懼；被告陳男雖坦承犯行，但於法院審理時，試圖袒護同案被告何男，以及被告何男自始否認犯行的犯後態度，迄今未獲得江姓告訴人諒解，兼衡其等智識程度、家庭生活經濟狀況等情狀，陳依共同犯對於長官施恐嚇罪判1年8月徒刑；何依同罪判2年8月徒刑。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

陸軍109旅2024年間，驚爆1班長、3役男販賣喪屍煙彈、1班長索賄、1役男撂何姓友人恐嚇副排長，桃園地院昨審結，將6軍1民分別判1年8月至6年6月不等徒刑，可上訴。本報資料照片
陸軍109旅2024年間，驚爆1班長、3役男販賣喪屍煙彈、1班長索賄、1役男撂何姓友人恐嚇副排長，桃園地院昨審結，將6軍1民分別判1年8月至6年6月不等徒刑，可上訴。本報資料照片

役男 喪屍煙彈

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