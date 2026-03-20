陸配偷帶2稚子欲搭機離境被判6月 高分院：已是最低度刑

陸配張姓婦人與丈夫關係不睦，年前在未告知丈夫情況下，擅自將年僅5、4歲2名子女帶到桃園機場，欲搭乘飛機離台，返回大陸的娘家，經丈夫即時攔下阻止出境，一審認她犯略誘罪未遂判6月，她擔心入監後家庭受衝擊而上訴，二審認原審已依未遂犯減輕其刑已屬最低度刑而駁回。

台南地院於去年10月底判處張婦犯略誘罪未遂，處有期徒刑6月。檢察官及張婦收到判決書後，均以原判決量刑不當為由提起上訴。

檢察官認為，張婦於警詢及偵查中均否認犯行，最後雖於審理時坦承，但迄未與丈夫道歉或達成和解，尋求原諒，犯後態度不佳，而原審卻仍只量處她6月，難認已符合罪刑相當原則，也未能使她罰當其罪。

張婦表示，她犯罪情節輕微，且屬未遂，與刑罰相較顯屬過重，她無前科，品行一向良好，無再犯之虞，她已深切悔悟，審理過程全程配合，同時，她有穩定工作，須負擔家庭經濟，若入監執行，恐使家庭蒙受重大衝擊。

她說，她已與丈夫就子女會面交往方式調解達成一致，以及書面保證孩子在18歲之前，絕不會帶出境，因此她不會再犯同樣的錯誤，請法官就刑度部分再予審酌，並宣告緩刑，使她得以繼續工作，負擔家庭責任，避免因入監而發生不必要社會與家庭代價。

台南高分院合議庭表示，張婦未能與丈夫成立調解，迄今仍無法原諒其所為，更請求檢察官提起上訴希望從重量刑，且依刑法相關規定，受6月以下有期徒刑宣告，不符易科罰金規定，除因身心健康關係，以致執行顯有困難，或若易服社會勞動難收矯正之效或難以維持法秩序情形外，得以提供社會勞動6小時折算1日方式，向檢察官聲請裁量准否易服社會勞動，非必然須入監執行。

合議庭指出，張婦所犯略誘未成年人未遂罪法定最低刑度為有期徒刑1年，而原審依未遂犯規定減輕其刑後，僅量處6月，已屬最低度刑。

同時，原審量刑時並未逾越法定刑度，且未濫用自由裁量權限，所為量刑及定應執行刑核無不當或違法，且無輕重失衡情形。