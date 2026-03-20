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艾多美遭內鬼財務長駭入 詐取近8千萬商品及直銷獎金

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

知名直銷企業「艾多美」（Atomy）爆發重大內部設局掏空，前財務長劉姓男子於離職後，竟化身「神鬼駭客」，利用電腦內建程式「小畫家」變造亡母及多名親友身分證，並透過遠端連線軟體潛入前東家系統，將未付款訂單竄改為「已付款」，不法詐得近8千萬元的商品及直銷獎金，法院判他必須全數賠償。

判決書指出，劉男離職後隨即展開長達一年的精密詐欺計畫，在2023年5月到2024年6月間，先是用「小畫家」粗劣變造亡母身分證，成功騙過老東家系統，創設多個人頭上線經營者及下線消費者帳號，還湊齊13名親友及無辜民眾的個資當人頭帳號。

之後他在未經授權下，使用電腦遠端操控，潛入艾多美財務部筆電，盜用不知情的前部屬帳號權限，在系統中大肆竄改會員資料，並瘋狂下單，再從後台將大量「未付款」訂單直接改為「已付款」，出貨部門不疑有他，將價值高達7382萬餘元的商品全數寄至劉男指定地點。

為了榨乾最後一滴利益，劉男更在系統內將多名會員的銀行帳戶，狸貓換太子般地竄改為前妻、女兒、父親以及自己的銀行帳戶，藉此詐領高達554萬餘元的直銷獎金。

法官審理後認定，劉男利用變造身分證、遠端連線竄改系統等不法手段，導致艾多美公司陷於錯誤並造成鉅額損失，最終判決劉男敗訴，須全數賠償艾多美公司7936萬2472元。全案仍可上訴。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

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