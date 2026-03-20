民代催…台中公務員修路便民犯重罪 法院指出盲點給緩刑

台中市養護工程處張姓工程員接獲民代反應稱大雅區四德段道路破損，他會勘後為讓分數達標得以派工，竟偽造勾選有挖掘紀錄，他坦言是考量民眾通行安全。法院認為，該評估標準不完善「公務員為修補道路便民竟得登載不實」，減刑後依公務員偽造文書罪判他6月，緩刑2年，可上訴。

檢方調查指出，張男2023年接獲台中市議員賴朝國服務處劉姓主任來電，表示大雅區有路變破損嚴重，要求評估是否有派工改善必要。張10月13日與劉到場會勘。

張為使該路段分數得以通過派工標準（標準為85分），明知現場無挖掘管線紀錄，卻在損壞紀錄表中偽造勾選曾挖掘，讓總分達85分後提交台中市養工處，經評估後得以派員修繕，但其登載不實行為，已損害養工處案件正確性。

檢方訊時，張表示該路段是既有道路，為農田水利署所有，因路面凹陷嚴重急需修補，但須達85分才能施工，「在考量民眾通行安全下，為使通過評估，才沒確認有無挖掘紀錄就勾選有。」

大雅區公所也證稱，地方曾通報該路段改善需求，勘查發現有破損，但因道路合法性有疑慮，無法認定有施作急迫性；台中市養工處則研判，該路是縣市合併前舊地方區公所鋪設，屬市區道路或鄰里巷道；檢方偵結依行使公務員登載不實文書罪嫌起訴張。

台中地院審理時，張男自白坦承，有相關證詞、卷證可佐，其犯行使公務員登載不實文書罪法定刑為1年以上7年以下徒刑，刑度不輕。

中院審酌，張男坦承、無前科，考量他偽造文書雖有不該，但動機是為民眾通行安全，並非貪圖自身不法利益，且該路面損壞調查表的評估基準，設計並非完善「導致公務員為了能修補道路便民，竟需為不實登載才能為之。」

中院認為，就算判張最輕1年徒刑，仍有情輕法重違反比例，用刑法第59條情堪憫恕減刑後，依犯行使公務員登載不實文書罪判他6月，緩刑2年，應向公庫支付3萬元。