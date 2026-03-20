快訊

歷史性的一刻！TWICE官方首度為了子瑜標註「TAIWAN」

91歲社長退休前確診失智症 堅持一生活態度「30年幾乎沒惡化」

科技領袖別讓AI嚇大家！黃仁勳罕見談台海：美應展現克制、勿挑釁中國

聽新聞
0:00 / 0:00

民代催…台中公務員修路便民犯重罪 法院指出盲點給緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市養護工程處張姓工程員接獲民代反應稱大雅區四德段道路破損，他會勘後為讓分數達標得以派工，竟偽造勾選有挖掘紀錄，他坦言是考量民眾通行安全。法院認為，該評估標準不完善「公務員為修補道路便民竟得登載不實」，減刑後依公務員偽造文書罪判他6月，緩刑2年，可上訴。

檢方調查指出，張男2023年接獲台中市議員賴朝國服務處劉姓主任來電，表示大雅區有路變破損嚴重，要求評估是否有派工改善必要。張10月13日與劉到場會勘。

張為使該路段分數得以通過派工標準（標準為85分），明知現場無挖掘管線紀錄，卻在損壞紀錄表中偽造勾選曾挖掘，讓總分達85分後提交台中市養工處，經評估後得以派員修繕，但其登載不實行為，已損害養工處案件正確性。

檢方訊時，張表示該路段是既有道路，為農田水利署所有，因路面凹陷嚴重急需修補，但須達85分才能施工，「在考量民眾通行安全下，為使通過評估，才沒確認有無挖掘紀錄就勾選有。」

大雅區公所也證稱，地方曾通報該路段改善需求，勘查發現有破損，但因道路合法性有疑慮，無法認定有施作急迫性；台中市養工處則研判，該路是縣市合併前舊地方區公所鋪設，屬市區道路或鄰里巷道；檢方偵結依行使公務員登載不實文書罪嫌起訴張。

台中地院審理時，張男自白坦承，有相關證詞、卷證可佐，其犯行使公務員登載不實文書罪法定刑為1年以上7年以下徒刑，刑度不輕。

中院審酌，張男坦承、無前科，考量他偽造文書雖有不該，但動機是為民眾通行安全，並非貪圖自身不法利益，且該路面損壞調查表的評估基準，設計並非完善「導致公務員為了能修補道路便民，竟需為不實登載才能為之。」

中院認為，就算判張最輕1年徒刑，仍有情輕法重違反比例，用刑法第59條情堪憫恕減刑後，依犯行使公務員登載不實文書罪判他6月，緩刑2年，應向公庫支付3萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

公務員 偽造文書

延伸閱讀

雙溪自強路地下道雨天易淹 地方要求台鐵釐清漏水源頭

背債調查官悔當收簿手 當庭哭求輕判

Ａ詐團 吞毒品 前警員二審仍重判五年

台中國中男師13度帶女學生上汽旅嘿咻 賠120萬元換緩刑

相關新聞

民代催…台中公務員修路便民犯重罪 法院指出盲點給緩刑

台中市養護工程處張姓工程員接獲民代反應稱大雅區四德段道路破損，他會勘後為讓分數達標得以派工，竟偽造勾選有挖掘紀錄，他坦言是考量民眾通行安全。法院認為，該評估標準不完善「公務員為修補道路便民竟得登載不實」，減刑後依公務員偽造文書罪判他6月，緩刑2年，可上訴。

獨／國家資通安全研究院爆內鬼？調查局搜索約談3人 追有無資料外洩

號稱國家級資安幕僚的國家資通安全研究院爆發嚴重資安漏洞。調查局發現，資安院彭姓主管研發一套行政系統時，因需要其他單位資料庫建置，竟可透過內部系統漏洞，直接下載機敏資料。新北市調查處昨天赴台南拘提彭男，搜索扣押電磁紀錄，同步約談彭男團隊成員丁姓、李姓工程師到案、3人清晨移送台北地檢署，全案依妨害電腦使用罪偵辦。

強逼幼女「犒賞」幫打手槍 襲下體還評論...噁男判4年4月

台中1名男子和女友及其年幼女兒同住，竟趁旁人不在時對女童說「工作辛苦，可不可以犒賞一下」，對她襲胸、嘴碰下體還稱「鹹鹹的」，又2度要求幫打手槍；法院審酌，男子罔顧倫常，釀女子身心陰影，依3個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判他4年4月，可上訴。

影／「做錯事就要懲罰不會冤枉」 晚安小雞背「2條通」分局應訊

台灣爭議網紅「晚安小雞」陳能釧因在柬埔寨自導自演遭詐騙集團園區綁架，被當地法院以「煽動製造社會動亂罪」判2年徒刑，他日前服刑期滿。昨晚搭機返台，因背兩條通緝，警方上銬押送新北金山警分局應訊，他說全力配合台灣司法，做錯事就要懲罰，不會冤枉。

防「拖吊蟑螂」　交通部本月提定型化契約草案

「拖吊蟑螂」利用道路救援向民眾漫天喊價收費，引發眾怒，交通部上月宣布訂定拖吊車定型化契約「應記載及不得記載事項」，明訂合約揭露資訊。交通部昨表示，建議草案預計本月底前提出，最快四月邀地方政府研商凝聚共識。

「拖吊蟑螂」漫天喊價 主嫌機場被逮

台北地檢署偵辦「拖吊蟑螂」漫天喊價收費案，鎖定雙北市三家民間拖吊業者，依加重詐欺等罪嫌拘提「騰至國際」蔡尚聰、「東海」許峯頤等六人到案，但法院裁定蔡、許兩人各以四十萬元交保。主嫌、業界知名的「小崔」崔博翔在檢警行動前就出境泰國，昨凌晨入境即遭拘提，北檢複訊後諭令卅萬元交保、限制出境出海。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。