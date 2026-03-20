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獨／國家資通安全研究院爆內鬼？調查局搜索約談3人 追有無資料外洩

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獨／國家資通安全研究院爆內鬼？調查局搜索約談3人 追有無資料外洩

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

號稱國家級資安幕僚的國家資通安全研究院爆發嚴重資安漏洞。調查局發現，資安院彭姓主管研發一套行政系統時，因需要其他單位資料庫建置，竟可透過內部系統漏洞，直接下載機敏資料。新北市調查處昨天赴台南拘提彭男，搜索扣押電磁紀錄，同步約談彭男團隊成員丁姓、李姓工程師到案、3人清晨移送台北地檢署，全案依妨害電腦使用罪偵辦。

國家資通安全研究院是國家級行政法人，隸屬數發部，2023年掛牌成立，核心業務包括關鍵基礎設施資安防護、威脅情報蒐集分析、資安產品檢測，以及替行政院及所屬機關提供即時技術支援，被喻為國家級資安專業技術執行單位。該單位過去曾呼籲民眾審慎使用抖音、小紅書、微博等大陸社群，避免遭駭客入侵

據了解，資安院在台南設有辦公室與研究基地，歸仁區設有資安暨智慧科技研發大樓，致力資安技術研發，並承接國家級資安任務，此次涉案的彭男、丁女及李男都是台南園區的資安人員。

據調查，2025年間，以彭男為首的團隊接獲命令，負責研發一套行政系統軟體，主研發者為丁女，李男則從旁協助技術問題，彭男督導。由於該系統需要許多資料庫方能建置，丁女意外發現內部資安系統有漏洞，可越級查閱其他單位資料後，因此未經授權，直接繞過漏洞執行作業系統指令，以致於「看了不該看的資料」，彭男跟李男也都知情。

據指出，資安院在進行內部稽核時，發現彭男團隊成員配發的筆電中，有顯示異常數位軌跡，進一步清查才發現丁女曾「翻牆」瀏覽過機敏機料，並且下載使用，為釐清資料有無外洩，造成資安風險，移送檢調偵辦。

檢調昨天前往台南辦案時，彭男正好在北部，專案小組要彭男返回台南配合蒐證，深夜才將彭男帶回台北偵訊。據悉，相關人均否認有外洩資料，供稱是發現內部系統有漏洞，為了便宜行事，才會查閱未經授權的資料，主觀無犯意。

由於資安院發生資安疑慮屬於敏感案件，檢調發動偵查時，態度相當低調。

國家資通安全研究院李姓工程師（左）、丁姓工程師（中）遭檢調約談。記者張宏業／攝影
國家資通安全研究院李姓工程師（左）、丁姓工程師（中）遭檢調約談。記者張宏業／攝影

國家資通安全研究院彭姓主管遭調查局拘提。記者張宏業／攝影
國家資通安全研究院彭姓主管遭調查局拘提。記者張宏業／攝影

基礎設施 資料外洩 台南

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