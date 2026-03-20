聽新聞
0:00 / 0:00

防「拖吊蟑螂」　交通部本月提定型化契約草案

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

拖吊蟑螂」利用道路救援向民眾漫天喊價收費，引發眾怒，交通部上月宣布訂定拖吊車定型化契約「應記載及不得記載事項」，明訂合約揭露資訊。交通部昨表示，建議草案預計本月底前提出，最快四月邀地方政府研商凝聚共識。

交通部表示，「應記載或不得記載事項內容」應明確訂定包含契約重要權益義務事項、違反契約法律效果、預付型交易的履約擔保，以及契約的解除權、終止權及其法律效果等九點內容。未來若違反法令，將以消保法要求限期改善，屆期不改正者可處三萬至卅萬元罰鍰，限期不改者可處五萬至五十萬元罰鍰，並得按次處罰。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說，拖吊車主要管理權責為地方政府，交通部近日已發文提醒地方政府，針對消費者爭議要對拖吊業者進行約束。由於地方道路特性與國道、省道不同，有各自管理機制，交通部也會積極協助訂定「應記載及不得記載事項」。

胡廸琦說，國道曾發生幾次拖吊爭議，高公局已訂定相關三聯單及合約等完整機制，請高公局本月底前研擬建議草案，預估最快下月邀集地方政府、高公局研商。

拖吊 契約 交通部

延伸閱讀

強化查緝贓車出口 經部修正查證規定4月15日生效

去泰國從事拖吊業？「拖吊蟑螂」外逃主嫌小崔返台 拘提移送北檢複訊

警逮「拖吊蟑螂」6人 首腦「小崔」逃亡 北檢聲押禁見2業者

婚友社入會費設上限 內政部推定型契約

相關新聞

又一大貪官跑了！ 中油前執行長徐漢驚傳剪斷電子腳鐐潛逃

涉嫌貪汙近3000萬元、原定下周一宣判的中油前煉製事業部執行長徐漢，今天驚傳在屏東萬巒破壞電子腳鐐後棄保潛逃，成為國內實施科技監控以來，首起嫌疑人破壞硬體設備逃亡的案例，橋頭地方法院接獲通報後已緊急開出拘票，指揮警方與海巡單位布下天羅地網，全面追緝其行蹤。

盜賣毒品賺3.6億元 前調查官判25年

法務部調查局航業處基隆調查站前調查官徐宿良被控勾結黑幫，將扣案的五百公斤Ｋ他命以食鹽調包，販毒獲利三點六億元並大肆洗錢購買名車、名牌；桃園地方法院歷經五年審理，昨依貪汙、販毒等罪重判徐廿五年、褫奪公權五年，沒收上億元贓款。

影／「做錯事就要懲罰不會冤枉」 晚安小雞背「2條通」分局應訊

台灣爭議網紅「晚安小雞」陳能釧因在柬埔寨自導自演遭詐騙集團園區綁架，被當地法院以「煽動製造社會動亂罪」判2年徒刑，他日前服刑期滿。昨晚搭機返台，因背兩條通緝，警方上銬押送新北金山警分局應訊，他說全力配合台灣司法，做錯事就要懲罰，不會冤枉。

「拖吊蟑螂」坑殺車主撈百萬！首腦「小崔」遭拘提 檢方諭令30萬交保

台北地檢署偵辦「拖吊蟑螂」漫天喊價收費案，前天拘提業者「騰至國際」蔡尚聰、「東海」許峯頤共6人到案，由於首腦「小崔」崔博翔疑逃亡泰國，檢方聲押蔡男、許男，但法院裁定2人各40萬交保；崔博翔今凌晨入境即遭警方拘提，北檢複訊後依詐欺罪諭令30萬元交保、限制出境出海。

警逮「拖吊蟑螂」6人 首腦「小崔」逃亡 北檢聲押禁見2業者

「拖吊蟑螂」利用道路救援，向駕駛人漫天喊價收費，台北地檢署指揮市刑大拘提6業者到案，檢方清查3家拖吊業者涉案20餘件，由於首腦「小崔」疑逃往泰國，訊後依組織、加重詐欺等罪聲押禁見要角蔡尚聰、許峯頤，另4人均以20萬交保。

涉圍標新北石碇路燈維護標案 前工務課長深夜移送北檢 釐清有無收賄

新北市石碇區發包辦理「路燈維護及新設工程」等標案，8年內被高盛公司圍標高達6次，時任工務課長黃志仁與承辦人明知廠商圍標，卻利用職權圖利護航，調查局搜索約談10官商到案，黃志仁18日移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。