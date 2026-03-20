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「拖吊蟑螂」漫天喊價 主嫌機場被逮

聯合報／ 記者蕭雅娟王聖藜張宏業／台北報導

檢警偵辦「<a href='/search/tagging/2/拖吊' rel='拖吊' data-rel='/2/249230' class='tag'><strong>拖吊</strong></a>蟑螂」案，被控漫天收費的民間拖吊業者「小崔」崔博翔（右二），從泰國返台入境即遭拘提到案。記者蕭雅娟／攝影
檢警偵辦「拖吊蟑螂」案，被控漫天收費的民間拖吊業者「小崔」崔博翔（右二），從泰國返台入境即遭拘提到案。記者蕭雅娟／攝影

台北地檢署偵辦「拖吊蟑螂」漫天喊價收費案，鎖定雙北市三家民間拖吊業者，依加重詐欺等罪嫌拘提「騰至國際」蔡尚聰、「東海」許峯頤等六人到案，但法院裁定蔡、許兩人各以四十萬元交保。主嫌、業界知名的「小崔」崔博翔在檢警行動前就出境泰國，昨凌晨入境即遭拘提，北檢複訊後諭令卅萬元交保、限制出境出海。

檢警追查，從二○二四年起迄今，騰至、東海、小崔三家業者涉向民眾收取高額拖吊費用，至少六十多人被敲竹槓，每案被收取二萬至八萬八千元不等金額，其中廿人已報案。

北檢十八日指揮台北市刑大，拘提蔡尚聰、許峯頤，司機及負責接電話的員工等四人。檢方認為，蔡、許涉組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺及恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有串證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押，其餘四人各以廿萬元交保。台北地院昨裁定蔡、許各四十萬元交保。

崔博翔經常前往泰國，他三月五日飛至泰國，專案小組設定境管後，接獲航警局通知崔十九日凌晨入境，警方持拘票在桃園機場拘捕，警詢後移送北檢複訊。

檢警追查，蔡、許原任職於「小崔」，於一年多前另起爐灶。三家公司涉在網路搜尋引擎下關鍵字廣告，每月均投入萬元廣告費，企圖壟斷市場，抬高行情；三家公司關係分分合合，若遇到拖吊車不足，蔡、許還會向崔借車應急。

檢警發現，三家拖吊業者前年起橫行雙北、桃園地區，汽車拋錨拖吊不到十公里要價十萬元，機車拖吊也被開價萬元，並向車輛拋錨的駕駛人出示合約，涉巧立絞盤作業、雨天加成、多次作業、遠程出車等名目，疊加費用，要求駕駛當場付清現金，未付款車輛則遭扣留。

拖吊 詐欺 恐嚇 北檢

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