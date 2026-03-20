科技監控裝配可拆卸 非防逃萬靈丹

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪三千萬元，交保後接受科技設備監控，卻在宣判前破壞電子腳環棄保潛逃。辦案人員表示，電子腳環、手環皆可拆卸，不是「防逃萬靈丹」，就物理性而言，既然可以拆卸就可以被破壞。有法官認為徐漢逃亡僅是個案，仍無法影響裁量，或減少科控而增加羈押數量。

據了解，科技設備監控中心初建置時，確實有被監控人破壞設備案例，隨著器材優化、監控人員教育訓練精進，近期只有徐漢一例。

二○一八年慶富造船少東陳偉志涉軍方獵雷艦詐貸案棄保潛逃，防逃漏洞受抨擊，二○二○年前立委林正二因貪汙罪定讞後失聯，司法院同年八月十八日會同行政院發布「刑事被告科技設備監控執行辦法」，九月一日生效。檢察官、法官認為偵審案件被告有必要科控，即可命被告配戴電子腳環、電子手環等設備。

辦案人員表示，科技設備監控被視為預防再犯與防逃的工具，但仍有局限性，且科控僅能紀錄行蹤軌跡，無從監控實際行為，有意再犯者無法完全防範，難以達到「零再犯」或「零脫逃」的保證。

辦案人員說，科技監控是羈押替代處分，功能是方便監控被告的行蹤，但在任何國家都一樣，皆非萬能的防逃措施，只是讓被告「比較不方便逃跑」。如果監控中心發現器材破壞，會立即通知相關法官、檢察官，並請警察依據訊號最後出現的「點位」縮小追緝範圍。